Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
La 31a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic s'ha donat per acabada sense acord final després de l'ampli rebuig suscitat per l'últim esborrany de declaració presentat als països participants. És la primera vegada que una cimera climàtica de l'ONU acaba sense acord.
"Aquesta conferència acaba aquí (...). Hem fet tot el que hem pogut. La decisió és de 196 països i respectarem la seva decisió (...). No hi haurà més propostes de text", ha explicat el president de la Conferència i ministre de Medi Ambient de Turquia, Murat Kurum, des d'Antalya, seu de la COP31, després de diverses pròrrogues per intentar aconseguir un acord.
El marc de la conferència fa que les decisions es prenguin per consens, cosa que atorga a la pràctica dret de veto a qualsevol dels participants. "Desgraciadament alguns països s'han quedat encallats amb una paraula o expressió i han portat altres temes aliens al clima a les negociacions, la qual cosa ha impedit avançar", ha afegit.
El ministre irlandès de Clima, Darragh O'Brien, ha expressat el rebuig de la UE a l'última proposta, la quarta, per no fer al·lusió als combustibles fòssils i considerar que no respon a l'emergència climàtica.
O'Brien ha expressat la seva "profunda decepció" amb l'anomenat Pacte d'Anatòlia i ha advertit que el document resulta insuficient davant la necessitat urgent de reduir l'escalfament global. "No està a l'altura del moment que vivim", ha lamentat en un missatge publicat a les xarxes socials.
En aquest sentit, ha defensat que la Unió no donarà suport a un acord que ignori l'evidència científica, la bretxa entre els compromisos climàtics i la seva aplicació efectiva ni les mesures necessàries per recuperar el camí que permeti limitar l'augment de la temperatura global a 1,5 graus centígrads. Europa no donarà suport a "una COP que serveixi per blanquejar la imatge dels combustibles fòssils", ha recalcat.
El ministre de Medi Ambient alemany, Carsten Schneider, ha assenyalat obertament els països petroliers per bloquejar l'avenç malgrat que la gran majoria de països donaven suport a un pacte. "Hi ha qui continua obtenint grans beneficis del petroli i el gas i no està disposat a reduir-ne la producció", ha apuntat.
Per a les Illes Marshall, país amenaçat per la pujada del nivell del mar, l'última proposta és "la pitjor resposta possible" a la crisi climàtica, mentre que països com la Xina, el Pakistan o alguns països africans s'han lamentat per la falta d'acord.
LES NEGOCIACIONS MÉS LLARGUES DE LA HISTÒRIA
D'altra banda, països productors de petroli com l'Aràbia Saudita i Rússia aspiraven a fer marxa enrere en acords previs per reduir el grau d'escalfament terraqüi.
Les negociacions de la cimera a Anatòlia s'han convertit en les més llargues de la història de les conferències climàtiques --amb més de 40 hores de retard respecte al seu termini oficial de tancament-- en superar el rècord registrat a la COP25, celebrada a Madrid el 2019, les converses de la qual es van prolongar durant dos dies i dues nits addicionals abans d'assolir un compromís.
Des de les organitzacions no governamentals han lamentat la falta d'acord, però han argumentat que això no significa necessàriament un fracàs. "És un indici que la majoria dels països permeten que els qui bloquegen la fi dels combustibles fòssils els agenollin", ha apuntat el portaveu d'Oxfam Jan Kowalzig.
Kowalzig ha retret d'altra banda a la UE la seva falta de flexibilitat en el tema del suport econòmic als països pobres afectats pel canvi climàtic, la qual cosa hauria impedit forjar noves aliances.
Per a Ani Dasgupta, de World Resources Institute, la conferència ha estat "un fracàs de la dirigència política". "En un moment en què la ciència no pot ser més clara, és indefensable que els països no es puguin posar d'acord ni tan sols a esmentar els combustibles fòssils, principal causant del canvi climàtic", ha plantejat.
Des de WWF, Manuel Pulgar-Vidal, creu que els governs "han fallat a les seves responsabilitats". "Una vegada més molts han evitat les decisions més dures, com ara com convertir el seu compromís per a una transició dels combustibles fòssils en accions reals", ha argumentat.
Mohamed Adow, de Power Shift Africa, creu que la COP31 és "la pitjor COP". "Els països rics i els governs contaminants no poden continuar venint amb les mans buides", ha plantejat.
NOVES ALIANCES
Durant la cimera s'han produït noves aliances, com la dels 30 països que han anunciat plans per arribar al consum zero de combustibles fòssils o els tretze països que juntament amb la UE aspiren a reduir radicalment l'ús d'hexafluorur de sofre o SF6, un potent gas d'efecte hivernacle utilitzat a la xarxa elèctrica.
Desenes de països han donat suport per la seva banda a la proposta de Turquia d'accelerar l'electrificació per augmentar la taxa mundial de consum d'energia elèctrica del 23 al 35% per al 2035.
Aquestes propostes contrasten amb anuncis com el del president turc, Recep Tayyip Erdogan, amfitrió de la conferència, que va informar a l'obertura de la cita de la troballa de dos nous jaciments petroliers i la seva intenció d'explotar-los.
També els presidents dels Estats Units, Rússia i la Xina, Donald Trump, Vladímir Putin i Xi Jinping reunits a Shenzhen van acordar impulsar la producció de cru.
I la UE va anunciar dijous un ajornament de dos anys de la introducció d'una nova normativa ambiental sobre les emissions de metà.