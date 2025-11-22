La COP30 arriba a un acord però sense objectius concrets sobre la fi de combustibles fòssils

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la 30 Conferència de les Parts de la Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP30), André Corrêa do Lago, ha anunciat aquest dissabte l'aprovació de l'acord Global Mutirão --Col·laboració Global--, un document per reduir l'ús de combustibles fòssils, encara que sense compromisos ni metes clares.
"La ciència preval. El multilateralisme ha guanyat", ha dit el president brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, en un comunicat en saber-se l'acord. "L'any en què el planeta superava per primera vegada, i potser de forma permanent, els 1,5ºC per sobre dels nivells preindustrials, la comunitat internacional havia de triar: seguir o rendir-se. Hem triat la primera opció".
L'acord arriba després d'una nit d'intenses negociacions tancades a les 8.00 d'aquest dissabte a Belém. Inclou avenços en adaptació, finançament i regles de transparència, però deixa per a 2026 les decisions que haurien d'haver-se pres en la cita actual.
Després de l'anunci de l'acord, diverses delegacions (incloses les delegacions de la Unió Europea, Colòmbia, Panamà i Suïssa) han expressat obertament la seva protesta pel que consideren una postura poc dialogant de la presidència.
El propi president de la COP30, Corrêa do Lago, ha dictat la suspensió del plenari davant del rebuig de mitja dotzena de delegacions a l'acord anunciat. "Ho sento. No he vist les banderes", ha dit el representant brasiler, que ha obert una ronda de consultes a porta tancada.
Colòmbia ha estat un dels països més bel·ligerants en la defensa de l'aprovació d'uns objectius i calendari concrets per a la fi dels combustibles fòssils. La delegació colombiana ha expressat el seu malestar per l'absència de parts que havien estat acordades per consens.
"Colòmbia no acceptarà un text que nega la ciència, impedeix el compliment de l'objectiu d'1,5 C, i li dona l'esquena als pobles i a la vida", ha destacat la ministra d'Ambient i Desenvolupament Sostenible de Colòmbia, Irene Vélez-Torres.
DESFORESTACIÓ I COMBUSTIBLES FÒSSILS
"Crearé dos mapes: un per revertir la desforestació i un altre per a la transició cap a l'abandó dels combustibles fòssils", havia plantejat Corrêa do Lago durant la sessió plenària de la COP30 celebrada aquest dissabte.
El marc és de compliment voluntari, però durant l'any que dura la presidència brasilera de la COP aquestes dues qüestions estaran al capdavant de l'agenda. Així, s'organitzaran reunions d'alt nivell en què el plantejament tindrà un marcat component científic, però en què a més participaran els governs, la indústria i la societat civil. Una vegada realitzades, el resultat es bolcarà de nou en la COP, ha destacat Corrêa do Lago.
La primera conferència d'alt nivell se celebrarà a l'abril a Colòmbia i se centrarà en la reducció de l'ús de combustibles fòssils, ha explicat.
GLOBAL MUTIRÃO
El text 'Global Mutirão: Unint a la humanitat en una mobilització global contra el canvi climàtic' proposa l'acceleració de l'aplicació de l'Acord de París i destaca la urgència de reduir ràpidament les emissions. La proposta destaca la importància de l'equitat, els drets humans i el multilateralisme, i adverteix de llacunes significatives en l'àmbit del finançament de les mesures per combatre el canvi climàtic.
El document ha estat adoptat per 194 països, la qual cosa és en si mateix plantejat com un triomf en vista de les turbulències geopolítiques actuals. Preveu triplicar el finançament per a l'adaptació, encara que l'objectiu d'aconseguir els 120.000 milions de dòlars anuals per a aquesta partida s'ha ajornat cinc anys, fins a 2035.
Finalment no esmenta la qüestió dels combustibles fòssils amb mesures concretes com a resultat de l'oposició dràstica de països productors de petroli com Aràbia Saudita.
En paral·lel, s'ha aprovat amb el suport de 90 països un pla per a la transició cap a una economia sense combustibles fòssils que no forma part de l'acord final. La iniciativa ha estat impulsada pel país amfitrió, Brasil, amb el suport fonamental de Colòmbia.
Un segon pla de lluita contra la desforestació ha aconseguit el suport d'altres 90 països, encara que la seva absència de l'acord final de la COP30 suposa un revés perquè la cita s'ha celebrat precisament a Belém, en plena Amazònia, amb la finalitat de facilitar incloure aquesta qüestió. Brasil també ha impulsat la creació del Fons Boscos Tropicals Per sempre, que preveu la dedicació de fons per evitar la tala de boscos.
Un altre dels acords importants, molt valorat per la societat civil, ha estat el de la creació del Mecanisme per a una Transició Justa, un pla que fomenta que la transició cap a una economia verda sigui justa i protegeixi els drets de tota la població, amb esment especial a treballadors, dones, indígenes i afrodescendents.