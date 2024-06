El coordinador de l'ONU per al Pròxim Orient diu que "no hi ha alternativa" a la proposta d'alto-el-foc a Gaza

Wennesland: "El que vaig veure a Gaza és un cru recordatori del cost humà del conflicte"

MADRID, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El coordinador especial de l'ONU per al procés de pau al Pròxim Orient, Tor Wennesland, ha demanat aquest dimarts donar 'llum verda' a la proposta "seriosa" d'alto-el-foc que "hi ha sobre la taula" per a la Franja de Gaza presentada pel president dels Estats Units, Joe Biden, sostenint que "no hi ha alternativa" perquè "qualsevol retard costa vides".

Wennesland ha indicat que va ser a Gaza en la vespra i que va ser "testimoni de primera mà de l'impacte devastador de les hostilitats". "Les escenes de destrucció i patiment de la gent són punyents i és clar que es necessiten mesures urgents per alleujar la crisi humanitària que enfronta (la població) de la Franja", ha asseverat.

Així mateix, ha indicat que va visitar l'Hospital Al-Amal, situat a la ciutat de Khan Yunis, al sud de l'enclavament, i es va reunir amb funcionaris locals per abordar les necessitats immediates de la població. "El que vaig veure a Gaza és un cru recordatori del cost humà del conflicte", ha lamentat.

Biden va detallar un 'full de ruta' proposat per Israel amb tres fases per a un alto-el-foc a Gaza. La primera duraria sis setmanes i inclouria un alto-el-foc amb la retirada de les forces israelianes de les zones més poblades de Gaza i l'alliberament d'alguns dels ostatges, incloent dones i persones grans, a canvi de l'excarceració de presos palestins.

El mandatari va explicar que la segona fase inclou l'alliberament de tots els ostatges vius restants, incloent militars, i l'Exèrcit israelià es retirarà de la Franja de Gaza. Finalment, en la tercera part es contempla "un important pla de reconstrucció per a Gaza".

Hamas s'ha mostrat disposat a abordar "de forma positiva" qualsevol proposta d'alto-el-foc "permanent" a la Franja de Gaza, mentre que Israel ha sostingut que el pla "permetria continuar la guerra fins a assolir tots els seus objectius, inclosa la destrucció de les capacitats militars i de govern de Hamas".