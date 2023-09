Un contingent de la UME amb 65 integrants es desplegarà de manera imminent al Marroc

MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern central està gestionant el desplegament immediat al Marroc d'un contingent de la UME amb 65 integrants per ajudar en la tasques de cerca i rescat de supervivents.

La Direcció General de Protecció Civil i Emergència del Ministeri de l'Interior està coordinant aquest desplegament al qual es podrien sumar equips addicionals de comunitats autònomes, ha informat el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares.

En unes declaracions a Nova Delhi, on ha assistit a la Cimera del G20, Albares ha explicat que sortirà un avió des d'Espanya de manera imminent amb ajuda humanitària després de rebre aquesta matinada una trucada del seu homòleg marroquí per sol·licitar-li formalment ajuda per fer front al terratrèmol que ha afectat el país veí.

El ministre ha detallat que immediatament després ha contactat amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per activar el dispositiu d'ajuda al Marroc.

CAP ESPAÑOL MORT O FERIT

També ha assegurat que continuen sense constar ciutadans espanyols morts o ferits en el terratrèmol del Marroc després d'haver contactat amb tots els espanyols inscrits en el registre consultar, excepte una vintena de persones, a més de contactar amb comissaries i hospitals.

Així mateix, ha indicat que els espanyols que es troben a la zona afectada es poden adreçar a l'Institut Cervantes de Marràqueix, que aquesta nit ha acollit "diversos espanyols que han pernoctat fins que se'ls ha trobat una plaça hotelera".

A més, ha precisat que l'equip d'Exteriors desplaçat a Marràqueix està fonamentalment ajudant els espanyols per derivar-los a altres vols en cas d'anul·lacions o facilitar-los el trasllat per tren o carretera fins a Tànger, per optar per connexions marítimes, al mateix temps que l'Executiu central està parlant amb les aerolínies Iberia i Binter perquè els seus pròxims vols tinguin "més capacitat".

Finalment, ha assegurat que quan arribi el moment de la reconstrucció, es prestarà ajuda a través de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.