El contingent militar alemany abandona Groenlàndia després de l'amenaça aranzelària de Trump

MADRID 18 gen. (EUROPA PRESS) -
Els 15 militars alemanys desplegats a Groenlàndia en "missió de reconeixement" han abandonat el territori àrtic menys d'un dia després que el president d'Estats Units, Donald Trump, anunciés la imposició d'aranzels addicionals als països europeus desplegats a la illa, Alemanya entre ells, després d'interpretar la seva presència allí com una amenaça als seus intents d'annexió.
Un portaveu de l'Exèrcit alemany ha confirmat a l'agència DPA i al diari 'Der Spiegel' la retirada dels 15 militars, que ja estan de camí a la capital de Dinamarca, Copenhaguen.
Segons fonts del diari 'Bild', la sortida dels militars s'ha produït sense avís previ després de romandre desplegats menys de 48 hores a la illa.