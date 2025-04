El Constitucional de Corea del Sud confirma per unanimitat la destitució de Yoon

MADRID 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Corea del Sud ha confirmat aquest divendres per unanimitat l''impeachment' adoptat pel Parlament contra el president inhabilitat del país, Yoon Suk-yeol, i l'ha destituït definitivament del càrrec per la imposició de la llei marcial el desembre del 2024, mesura que va haver de retirar per la pressió social i de l'oposició.

El veredicte, llegit pel president interí del tribunal, Moon Hyung-bae, i televisat en directe, ha entrat en vigor immediatament i requereix que el país celebri eleccions presidencials anticipades per elegir el successor de Yoon en els pròxims 60 dies.

Moon ha explicat que el tribunal ha considerat que la declaració de llei marcial no complia amb els requisits legals per a una crisi nacional i que va violar la llei en enviar tropes a l'Assemblea Nacional per impedir la revocació de la norma, segons l'agència Yonhap.

"Els efectes negatius sobre l'ordre constitucional i les repercussions de les violacions de la llei per part de l'acusat són greus, la qual cosa fa que els beneficis de protegir la Constitució en destituir l'acusat siguin aclaparantment més grans que les pèrdues nacionals derivades de la destitució del president", ha manifestat el magistrat.