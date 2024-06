El conservador Jalili i el reformista Pezeskhian passen a una segona i definitiva volta de les presidencials a l'Iran

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

L'autoritat electoral de l'Iran ha anunciat aquest dissabte que el conservador Said Jalili i el reformista Masud Pezeshkian es veuran les cares en una segona i definitiva volta, el pròxim 5 de juliol, dels comicis presidencials anticipats que celebra la república islàmica.

Jalili, antic cap negociador nuclear de l'Iran, i l'exministre de Salut Pezeskhian han estat els dos candidats més votats, però no han aconseguit el 50 per cent més un dels vots necessaris per aconseguir la victòria directa en un escenari sense precedents des de fa gairebé vint anys.

L'últim recompte de la radiotelevisió estatal iraniana IRIB, amb 24,5 milions de vots escrutats --una participació del 40,2 per cent-- concedeix a Pezeshkian 10,4 milions de vots per 9,4 milions de Jalili.

En tercer lloc ha acabat el també conservador president del Parlament de l'Iran, Mohamad Bagher Ghalibaf, amb 3,3 milions de paperetes i en quarta i última posició ha quedat el clergue Mostafa Pourmohammadi, que amb prou feines ha superat els 200.000 vots (203.397).

La participació ha baixat vuit punts percentuals des del 48,4 dels comicis del 2021, que van acabar amb la victòria directa del conservador Ebrahim Raisi, de qui la mort en accident d'helicòpter el maig d'aquest any va obligar a fer aquests comicis.