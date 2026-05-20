El Consell de la UE i l'Eurocambra aconsegueixen un acord per implementar el pacte aranzelari amb els EUA

Frederic Sierakowski/EU Council/ DPA - Arxiu
MADRID, 20 maig (EUROPA PRESS) -
El Consell de la UE i el Parlament Europeu han arribat a la matinada d'aquest dimecres a un acord provisional per implementar el pacte comercial amb els Estats Units aconseguit entre el president nord-americà Donald Trump i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, al juliol del 2025.
"El Consell de la UE i el Parlament Europeu acaben d'arribar a un acord provisional sobre dos reglaments que apliquen les reduccions aranzelàries de la Unió Europea (UE) establertes a la Declaració Conjunta UE - EUA", ha anunciat en xarxes la Presidència del Consell, que en 2026 correspon a Xipre.
Minuts després, a través d'un comunicat, el Consell ha valorat aquest avanç com "un pas important per al compliment dels compromisos adquirits" a la Declaració Conjunta amb Washington, que espera "serveixi de plataforma per seguir col·laborant amb els Estats Units en la reducció d'aranzels i en la cooperació estreta per afrontar els reptes comuns".