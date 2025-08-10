El Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix aquest diumenge davant dels plans d'Israel per a Gaza

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha ajornat fins a aquest diumenge la reunió d'emergència prevista per tractar el recent anunci del govern liderat pel primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per prendre la ciutat de Gaza.
La reunió, que estava prevista per a aquest dissabte a les 15.00 (hora local de Washington), arrencarà previsiblement a les 10.00 (les 16.00, hora peninsular), segons consta a l'agenda del Consell de Seguretat de l'ONU.
El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, va afirmar que el pla israelià per ocupar la ciutat de Gaza "marca una perillosa escalada" que posarà "encara més en perill" els civils a Gaza, inclosos els segrestats que estan a l'enclavament des dels atacs de les milícies palestines el 7 d'octubre del 2023.
El Govern d'Israel va aprovar divendres a la matinada la proposta de Netanyahu per ampliar les operacions a Gaza, inclosa la presa de l'homònima capital de l'enclavament palestí sobre la base de premisses com "la desmilitarització" i el control de la seva seguretat, així com "el retorn de tots els ostatges, tant vius com morts".