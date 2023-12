El Consell de Seguretat de l'ONU aprova una resolució per facilitar l'entrega d'ajuda a Gaza

Guterres sobre el text: "Un alto el foc humanitari és l'única manera de respondre les necessitats de la població de Gaza"



MADRID, 23 des. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha aprovat aquest divendres una resolució presentada pels Emirats Àrabs Units per facilitar l'"entrega immediata i segura" d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza, controlada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

El text ha estat aprovat per 13 vots a favor, zero en contra i dues abstencions --els Estats Units i Rússia-- després de dies d'intenses negociacions per les reticències de Washington al mecanisme de supervisió dels enviaments humanitaris coordinat per l'ONU proposat en un altre esborrany, més complet, presentat pels Emirats Àrabs Units.

La resolució, tot i que manté intacte el mecanisme supervisat per l'ONU --malgrat que els Estats Units apostava perquè fos Israel qui en portés el control-- ha deixat fora la petició d'un alto el foc "urgent i sostenible" a l'enclavament palestí.

Un portaveu de la missió nord-americana a l'ONU, Nate Evans, ja va expressar, en la vigília, "serioses preocupacions" sobre aquest mecanisme i va assegurar que, tal com estava redactat el text podia "ralentir" l'entrega d'ajuda humanitària.

Per la seva banda, el portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, també va argumentar en una roda de premsa en la vigília que havien entrat més camions amb ajuda humanitària pel pas de Kerem Shalom, controlat per Israel, que pel pas de Rafah, que connecta la Franja amb Egipte.

PAUSES I CORREDORS HUMANITARIS

En concret, el text demana "pauses i corredors humanitaris urgents durant un nombre suficient de dies per permetre l'accés ple, ràpid, segur i sense obstacles" a Gaza. A més, exigeix l'alliberament de tots els ostatges.

Els Estats Units també s'oposava al llenguatge utilitzat en l'anterior esborrany sobre un "alto el foc" a Gaza. La versió final del text insta així a crear "els passos necessaris per permetre l'entrada d'ajuda humanitària", la qual cosa pugui ajudar a "crear condicions per a un cessament de les hostilitats sostenible".

De fet, abans de la votació, els Estats Units han rebutjat una esmena presentada per Rússia, que ha comptat amb deu vots a favor i quatre abstencions, que demanava expressament el "cessament de les hostilitats urgent i sostenible".

REACCIONS A LA RESOLUCIÓ

Després de la votació, la representant dels Estats Units davant les Nacions Unides, Linda Thomas-Greenfield, s'ha mostrat "profundament decebuda" que el Consell no hagi demanat condemnar Hamas "pel terrible atac terrorista el 7 d'octubre".

"Per què és tan difícil condemnar Hamas per massacrar joves en un concert, per massacrar vives famílies, pels informes de violència sexual generalitzada?, s'ha preguntat Thomas-Greenfield durant el seu torn de paraula.

De la mateixa manera, el representant d'Israel davant l'ONU, Gilad Erdan, ha subratllat que no cal oblidar "el fet que el Consell de Seguretat no hagi condemnat la massacre del 7 d'octubre". "Es tracta d'una vergonya que revela la irrelevancia de l'ONU", ha afegit a la xarxa social X.

"Centrar-se únicament en els mecanismes d'ajuda per a Gaza és innecessari perquè Israel, de totes maneres, permet la introducció d'ajuda a qualsevol escala necessària", ha afegit Erdan en la mateixa xarxa social.

El ministre d'Exteriors israelià, Eli Cohen, ha sentenciat que la mesura "emfatitza la necessitat de garantir que l'ONU sigui més eficient en la transferència d'ajuda humanitària i que l'ajuda arribi a la seva destinació i no acabi en mans dels terroristes de Hamas".

El representant palestí davant les Nacions Unides, Riyad Mansur, ha subratllat, per la seva banda, que la resolució és un "pas en bona direcció", si bé ha asseverat que ha d'anar acompanyada de "pressió" per exigir un alto el foc "immediat".

El Ministeri de Relacions Exteriors palestí ha acollit així mateix "amb beneplàcit els incansables esforços dels països germans i amics per fer que el Consell de Seguretat Internacional compleixi les seves responsabilitats de protegir els civils palestins, aturar l'agressió, disparar, assegurar l'arribada de tota l'ajuda al poble i negar l'evacuació forçosa".

No obstant això, han criticat el retard amb el qual arriba la resolució i n'han exigit la "urgent implementació", instant el secretari general de l'organització "a presentar els seus informes sobre la implementació de la resolució i altres resolucions i la formació del mecanisme aprovat per la resolució, tot i que no satisfaci les nostres aspiracions i les aspiracions de tots els països a cessar l'alto el foc, i malgrat el fet que un país continua bloquejant una clara resolució de cessació del foc".

El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, també s'ha pronunciat i espera que el text "ajudi a millorar l'entrega d'ajuda humanitària que tant cal". "Però un alto el foc humanitari és l'única manera de respondre a les necessitats de la població de Gaza i posar fi a aquest malson", ha afegit.

El Ministeri ha exigit així mateix al Consell de Seguretat que apliqui "les seves resolucions sobre el tractament de les arrels d'aquesta agressió bàrbara israeliana, la necessitat de posar fi a l'ocupació israeliana, l'exercici dels drets legítims del poble palestí, i l'assoliment de la solució de dos Estats".

La votació es produeix després que els Estats Units va vetar una resolució a principis de desembre en el Consell que demanava un alto el foc humanitari "immediat" a Gaza després que el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, va invocar l'Article 99 de la Carta de l'ONU, instant l'òrgan a "pressionar" per evitar una catàstrofe humanitària.