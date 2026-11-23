MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Nvidia ha anunciat aquest dilluns que Jensen Huang ha estat restituït com a president i conseller delegat, a més de membre de la junta directiva, "amb efecte immediat". Després de confirmar-se la tornada de l'executiu, les accions de Nvidia han registrat una pujada del 29% abans de l'obertura de Wall Street.
En un comunicat poc abans de l'obertura el parquet novaiorquès, la companyia ha confirmat que el consell d'administració ha votat per unanimitat la restitució de Huang "després d'un seguit de converses i reunions amb ell", a partir de les quals la junta ha quedat satisfeta amb la franquesa i la capacitat de l'executiu d'origen taiwanès per dirigir Nvidia.
Així mateix, ha apuntat que, en el procés per prendre aquesta decisió, el consell ha rebut informació d'alts funcionaris del Govern dels Estats Units (EUA) i, d'acord amb aquesta informació, "confia que la restitució de Huang no representa cap risc per a la seguretat nacional".
"El consell creu que Jensen és la persona idònia per dirigir Nvidia i que la seva restitució redunda en benefici dels nostres accionistes, treballadors, socis i clients", ha declarat Harvey C. Jones, president del consell d'administració.
"M'honora tornar a Nvidia i liderar una de les companyies tecnològiques més importants del món al començament d'una nova revolució industrial", ha declarat Jensen Huang. "Assumeixo aquesta responsabilitat amb la màxima humilitat i un compromís renovat (...) Tinc moltes ganes de tornar a la feina", ha afegit.