El consell especial d'investigació demana de nou la detenció de l'expresident Yoon Suk-yeol

MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El consell especial que continua investigant l'expresident sud-coreà Yoon Suk-yeol per la seva fallida declaració de la llei marcial l'any passat ha demanat aquest diumenge a un tribunal que ordeni la detenció de l'exmandatari.

El grup que dirigeix el fiscal Cho Eun-suk, responsable de la segona investigació sobre el mandatari entorn del conflicte, ha fet la petició després d'acusar Yoon d'abús de poder, falsificació de documents oficials i obstrucció de tasques oficials durant la seva breu imposició de la llei marcial el 3 de novembre del 2024, el detonant d'una crisi política al país.

L'equip del consell especial ja havia sol·licitat una ordre de detenció, però va ser denegada la setmana passada pel Tribunal del Districte Central de Seül, informa l'agència oficial de notícies Yonhap.

Els investigadors especials assenyalen l'expresident per una cataracta de delictes durant la declaració de la llei marcial i en els mesos posteriors, quan va intentar fer tot el possible per impedir la seva primera detenció, fins i tot intentar bloquejar l'arrest amb els seus guardaespatlles.

El consell especial també assenyala l'exmandatari per ordenar l'esborrament de telèfons secrets de diversos implicats en la crisi, com l'excomandant Kwak Jong-geun, o el destituït responsable de la defensa militar de Seül, Lee Jin-woo.

El càrrec de falsificació remitent a la redacció d'una falsa declaració de llei marcial que va servir de correcció a l'original, repleta de defectes legals, d'acord amb els primers resultats de la investigació especial. Aquesta nova versió va ser impresa l'endemà passat de la primera, però va acabar destruïda a petició de l'ex-primer ministre Han Duck-soo per no agreujar el conflicte.