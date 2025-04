4 congressistes demòcrates dels EUA demanen des d'El Salvador l'alliberament de l'home deportat per error

MADRID, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegació de quatre congressistes nord-americans del Partit Demòcrata han arribat aquest dilluns per la nit a El Salvador per advocar per l'alliberament de Kilmar Ábrego, l'home d'origen salvadorenc deportat al país centreamericà per l'Administració Donald Trump després d'un "error administratiu" i sota l'acusació de pertànyer a una banda.

Es tracta de Robert García, Maxine Dexter, Yassamin Ansari i Maxwell Frost, qui, a través dels seus perfils a la xarxa social X, han confirmat la seva presència a El Salvador per "crear consciència que Kilmar ha de tornar a casa" i conèixer "com estan tantes persones que han estat" deportades "sense el degut procés", tal com ha assenyalat el primer d'ells.

"El Tribunal Suprem ha ordenat per unanimitat que Kilmar torni als Estats Units. També sabem que va ser enviat aquí injustament i que l'Administració Trump ho va admetre", ha recordat abans de denunciar que "que el president desafiï una ordre del Suprem és un moment d'alarma d'incendi" als Estats Units, la qual cosa, ha resolt, "no podem tolerar-ho i hem d'assegurar-nos que rendeixi comptes".