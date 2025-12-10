Congressistes dels EUA llancen un ultimàtum a Hegseth perquè publiqui el vídeo del primer bombardeig al Carib

Europa Press/Contacto/Ssgt. Madelyn Keech/Dod
MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -
El cap del Pentàgon, Pete Hegseth, ha rebut aquest dimarts per la nit un ultimàtum per part de congressistes pertanyents tant al Partit Demòcrata com al Republicà que han amenaçat amb bloquejar una part del seu pressupost per a viatges fins que lliuri imatges sense editar dels atacs de l'Exèrcit contra presumptes narcollanxes al Carib juntament amb còpies de les ordres corresponents, davant del controvertit bombardeig contra els supervivents d'un dels atacs.
L'ultimàtum, l'incompliment del qual reduiria el citat pressupost en un 75 per cent, ha estat inclòs en les disposicions introduïdes en el text final de la Llei d'Autorització de Defensa Nacional (NDAA, per les seves sigles en anglès), aprovada per tots dos partits i enmig de l'escrutini al que el Departament de Defensa s'està enfrontant després del citat atac, que va matar als dos supervivents d'una embarcació que portava, originalment, onze tripulants.
L'aprovació del NDAA és obligatòria, i s'espera que la versió que inclou aquestes disposicions sigui votada aquesta setmana en la Cambra de Representants, i després passaria al Senat.