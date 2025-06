La congressista demòcrata Melissa Hortman i el seu marit moren a trets en un presumpte atemptat polític

El sospitós, disfressat de policia i portador d'un manifest amb noms d'altres congressistes, ha ferit un senador estatal i continua fugit

L'FBI ofereix una recompensa de 50.000 dòlars a qui aporti informació que ajudi a trobar el sospitós

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

La màxima responsable demòcrata a la Cambra de Representants de l'Estat de Minnesota, Melissa Hortman, ha mort aquest dissabte amb el seu marit després de rebre diversos trets al seu domicili efectuats per un individu disfressat de policia i amb la cara coberta amb una màscara, el qual va fugir, ha anunciat el governador de l'estat, Tim Walz, en el que ha descrit com un "assassinat per motius polítics".

Les forces de seguretat han identificat fins al moment un sospitós, Vance Boelter, que també ha atacat a trets el senador estatal demòcrata John Hoffman i la seva dona. Tots dos tenen lesions importants i han estat sotmesos a una intervenció d'emergència. El pronòstic és reservat però "optimista, amb cautela", ha explicat el governador.

La policia va rebre un primer avís cap a les 02.00 de la matinada, hora local, sobre un incident a trets al domicili dels Hoffman, a la localitat de Champlin.

Seguint el protocol habitual, els agents es van acostar hora i mitja després al domicili dels Hortman a Brooklyn Park, a uns deu quilòmetres de distància, i es van trobar un individu disfressat d'agent de policia al costat d'un cotxe patrulla amb les llums posades, part del seu pla per convèncer el matrimoni que obrís la porta, estimen ara com ara fonts de la investigació.

En un moment donat, el fals agent disfressat, confirmat com el principal sospitós dels assassinats, es va enredar en un tiroteig amb els policies abans de fugir. El sospitós portava una indumentària impossible de diferenciar d'un uniforme real, placa i pistola elèctrica incloses.

L'FBI ha confirmat el seu sotsdirector, Dan Bongino, col·labora en l'operació de crida i cerca de l'individu, que també duu una armilla antibala. En el moment dels assassinats, l'autor portava a més una màscara de làtex que li cobria la cara, segons les imatges publicades per l'FBI a X.

Les autoritats policials han ofert una recompensa de 50.000 dòlars (43.270 euros) a qui aporti cap informació que permeti capturar Boelter, del qual també alerten que pot ser perillós i que segurament vagi armat.

"Estem treballant amb les nostres forces de l'ordre i utilitzant tots els recursos disponibles per localitzar i detenir Vance Boelter. Instem tothom que tingui informació que la presenti, cap detall és massa petit. La vigilància del públic és fonamental per portar aquest individu davant de la justícia", ha sostingut l'agent especial de l'FBI a Minneapolis, Alvin M. Winston, en un comunicat.

El cap de policia de Brooklyn Park, Mark Bruley, ha confirmat que les forces de seguretat estan pràcticament convençudes que l'assassinat dels Hortman es va donar per motius polítics després de trobar, en el cotxe patrulla fals, un manifest que identifica "molts legisladors i altres funcionaris" de l'estat, com metges abortistes.

També s'investiga si el sospitós coneixia la congressista. "És cert que hi ha certs solapaments en alguns actes públics entre el senador Hoffman i l'individu, però no sabem quina relació tenien o si es coneixien", ha apuntat el superintendent de l'Oficina de Detencions Criminals de Minnesota, Drew Evans.

Boelter, de 57 anys, treballador d'una empresa de seguretat, va ser vist per última vegada dissabte al matí amb un barret de cowboy clar i una camisa o abric fosc, pantalons clars i portant una borsa fosca. "No sabem si hi ha més persones implicades, però aquest individu és el que busquem com a sospitós ara mateix", ha indicat Evans.

CONDEMNES

El president del Comitè Nacional Demòcrata, Ken Martin, expresident del Partit Demòcrata de Minnesota, ha estat un dels primers a donar el seu condol per l'assassinat de dos amics pròxims, com també ha fet la senadora demòcrata Amy Klobuchar, "desconsolada per la tràgica pèrdua de la congressista i el seu marit, Mark, els quals ens van ser arrabassats en un acte de violència".

El president Donald Trump ha estat informat sobre el tiroteig, segons ha confirmat el seu portaveu, Karoline Leavitt, i ha lamentat un "terrible atac dirigit contra congressistes estatals". Trump va afirmar que la fiscal general Pam Bondi i l'FBI lideren la investigació, i va afegir que qualsevol persona involucrada "serà processada amb tot el pes de la llei".

"Aquesta violència tan horrible no serà tolerada als Estats Units d'Amèrica. Que Déu beneeixi la gran gent de Minnesota, un lloc veritablement meravellós!", va continuar el comunicat.

També la Delegació del Congrés de Minnesota que aglutina congressistes federals republicans i demòcrates ha expressat la seva "ira, pena i condemna" pel doble assassinat.

"Avui parlem amb una sola veu per expressar la nostra ira, pena i condemna contra aquest horrible atac contra servidors públics. No hi ha cabuda per a la violència política en la nostra democràcia", han destacat en un text signat per Amy Klobuchar i Tina Smith (Senat), Tom Emmer, Brad Finstad, Angie Craig, Kelly Morrison, Betty McCollum, Ilhan Omar, Michelle Fischbach i Pete Stauber (Cambra de Representants).

Aquest dissabte s'han convocat nombroses manifestacions contràries a Trump en diferents ciutats dels Estats Units sota el lema 'Sense reis', però els actes de Minnesota han estat suspesos pels convocants. Les autoritats han confirmat la troballa de pamflets de "Sense reis" al cotxe del sospitós.