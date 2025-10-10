El Congrés del Perú destitueix a Dina Boluarte com a presidenta

MADRID, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El Congrés del Perú ha aprovat a última hora del dijous la destitució de la presidenta del país, Dina Boluarte, amb una àmplia majoria i amb motiu d'una "incapacitat moral permanent" per abordar la inseguretat al país.
Amb 123 vots a favor del total de 130 escons amb els quals compta la càmera, segons ha recollit el diari 'La República', els diputats peruans han posat fi a l'Executiu de Boluarte menys de tres anys després del començament del seu mandat i davant d'una crisi d'inseguretat que ha tingut com a últim episodi un tiroteig durant un concert al sud de Lima.
"Vaig rebre la banda presidencial pel Congrés, el mateix Congrés que el dia d'avui va votar per la vacança presidencial", ha declarat Boluarte en un missatge posterior a la seva sortida del poder. "No he pensat en mi sinó en els més de 34 milions de peruans que mereixem un creixement d'estabilitat democràtica que treballi sense corrupció", ha mantingut.