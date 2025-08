El Congrés dels EUA cita a declarar als Clinton i a altres vuit exalts càrrecs pel cas Epstein

MADRID, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Representants dels Estats Units ha citat aquest dimarts a l'expresident nord-americà Bill Clinton (1993-2001) i la seva dona i exsecretària d'Estat, Hillary Clinton, a declarar en al·lusió al cas del delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein, mort el 2019, després de sol·licitar al Departament de Justícia que lliuri els "arxius Epstein complerts" abans del 19 d'agost.

El president del Comitè de Supervisió i Reforma Governamental de la Cambra de Representants, James Comer, ha citat als dos demòcrates així com a altres vuit persones per declarar a porta tancada entre agost i octubre, segons recull la cadena de televisió nord-americana CNN.

La resta del grup d'alts càrrecs ho componen els exsecretaris de Justícia Merrick Garland, William Barr, Jeff Sessions, Loretta Lynch, Eric Holder i Alberto Gonzales.

També cita a l'exdirector de la Policia Federal (FBI) James Comey, i l'exfiscal especial Robert Mueller.

El Comitè ha sol·licitat a més al Departament de Justícia que lliuri els arxius relacionats amb Epstein, en una votació que va comptar amb suports tant del Partit Demòcrata com del Republicà, per un cas que també obligarà a comparèixer a Ghislaine Maxwell, l'exparella de Jeffrey Epstein i qui està condemnada a 20 anys de presó per tràfic de menors en el marc de la xarxa de pedofília liderada pel multimilionari.