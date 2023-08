Condemnen a tres anys de presó per corrupció l'ex-primer ministre pakistanès Imran Khan

La policia arresta l'exmandatari, que mentrestant encoratja els seus seguidors a continuar amb les "protestes pacífiques"



Un tribunal del Pakistan ha condemnat aquest divendres a tres anys de presó l'ex-primer ministre del país Imran Khan per un cas de corrupció relacionat amb els regals rebuts com a cap de Govern durant el seu mandat (2018-2022).

Així mateix, la Justícia pakistanesa ha imposat a l'exmandatari una multa de 100.000 rupies --una mica menys de 1.100 euros-- per ocultar detalls sobre els esmentats obsequis, segons informacions recollides pel diari local 'Dawn'.

"Imran Khan va presentar deliberadament detalls falsos a la Comissió Electoral del Pakistan i és declarat culpable de pràctiques corruptes", ha manifestat el jutge de districte d'Islamabad encarregat del cas, Humayun Dilawar.

Dilawar ha afegit que "s'han provat els càrrecs de declaració falsa de béns" per part d'un Khan que ara pot veure truncades les seves aspiracions de tornar-se a presentar a les eleccions. El seu equip d'advocats ha confirmat que apel·larà contra la sentència, recull Geo TV.

De fet, Khan està ara tècnicament inhabilitat per ocupar qualsevol càrrec públic durant un període de cinc anys, segons la Constitució pakistanesa. "Una persona serà inhabilitada (...) per condemna de qualsevol delicte que impliqui baixesa moral, o condemnat a pena de presó per un període no més breu de dos anys".

Khan, president del partit Moviment per la Justícia del Pakistan (PTI per les sigles en pakistanès) i líder de l'oposició, ha estat, a més, arrestat al seu domicili a Lahore, al nord-est del país, i enviat a la presó, tal com ha informat la seva formació política. Al contrari d'anteriors ocasions, no s'han produït incidents al voltant del domicili.

No obstant això, el PTI sí que ha denunciat que, abans fins i tot que es donés a conèixer el veredicte, la policia de Lahore ja s'havia desplaçat fins l'habitatge per "segrestar" l'exmandatari. "Tot aquest procés des de l'inici del cas fins al judici, i des del judici fins al segrest, és il·legal".

KHAN ANIMA A PROTESTAR DE MANERA PACÍFICA

Per la seva banda, l'exmandatari ha publicat a les seves xarxes socials un vídeo gravat amb anterioritat en previsió que pogués ser detingut i condemnat, tal com ha acabat succeint aquest dissabte. "La meva detenció era esperada, i vaig gravar aquest missatge abans", apunta Khan en la publicació.

"Després de la meva detenció, vull que continuïn amb les protestes pacífiques i que no es quedin asseguts en silenci dins de casa seva (...) La meva causa no és per mi, sinó per vostès, pel futur dels seus fills. Si no defenses els teus drets, viuràs una vida d'esclau, i els esclaus no tenen vida", ha afegit Khan.

Així, l'ex-primer ministre ha llançat un missatge d'encoratjament als seus simpatitzants perquè redoblin les protestes de caràcter pacífic en honor d'aconseguir un canvi polític al país i poder expulsar l'actual administració, que ha catalogat fins i tot de "màfia".

La Justícia pakistanesa ha posat així fi a un cas que es remunta a mesos enrere, quan va acusar l'exmandatari del robatori de costosos regals concedits a l'Estat per part de mandataris internacionals.

Entre els obsequis que Khan va rebre mentre ocupava la Prefectura de Govern hi havia un rifle AK-47 banyat en or, joies, diamants i rellotges, a banda de botons de puny de luxe entregats per governants dels països més rics del golf Pèrsic.

Segons la legislació pakistanesa, Khan estava obligat a entregar aquests obsequis a l'Estat. No obstant això, l'ex-primer ministre els va vendre a la ciutat emiratí de Dubai i mai no va arribar a declarar-ne els beneficis en el seu patrimoni.

Khan va arribar al poder després d'unes disputades eleccions el 2018 i va ser destituït pel Parlament pakistanès l'abril del 2022 mitjançant una moció de censura. Després d'aquests fets, l'ex-primer ministre ha protagonitzat marxes multitudinàries exigint tornar a la Prefectura de Govern que en ocasions han desembocat en actes violents.