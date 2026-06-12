Condemnen a l'expresident Yoon a 30 anys de presó per la infiltració de drons a Corea del Nord

Europa Press/Contacto/Yao Qilin - Arxiu
MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -
El Tribunal del Districte Central de Seül, capital de Corea del Sud, ha condemnat aquest divendres a l'expresident Yoon Suk Yeol a 30 anys de presó per ordenar una operació amb drons a Corea del Nord per generar un pretext per a la seva polèmica declaració de la llei marcial al desembre del 2024.
A més de la sentència dictada en contra de Yoon, la Justícia sud-coreana ha condemnat a altres 30 anys de presó a l'exministre de Defensa Kim Yong Hyun, a 15 a l'excap del Comandament de Contraintel·ligència de Defensa Yeo In Hyung, i a l'excap del Comandament d'Operacions amb drons Kim Yong Dae a tres anys de presó, suspesa per cinc anys, segons ha informat l'agència de notícies sud-coreanes Yonhap.
Aquesta decisió respon a una petició formulada per la Fiscalia especial sud-coreana el passat mes d'abril en la qual se sol·licitaven 30 anys de presó per a l'expresident, així com 25 per a l'exministre de Defensa Kim Yong Hyun.