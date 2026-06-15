Condemnat a quatre anys de presó el fill de la princesa Mette-Marit de Noruega per dues violacions

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -
La justícia noruega ha condemnat aquest dilluns a quatre anys de presó Marius Borg Hoiby, fill de la princesa Mette-Marit de Noruega, després de declarar-lo culpable de diversos delictes sexuals i d'agressió, incloent dues violacions a dones.
Hoiby s'enfrontava a una petició de set anys i set mesos de presó per un total de 40 delictes, si bé finalment ha estat absolt de les dues acusacions de violació i ha estat declarat culpable de dues violacions sense penetració, el 2018 i el 2024.
També ha estat condemnat per agressió a la seva exparella i d'exercir violència contra una altra dona, a la qual té prohibit acostar-se durant dos anys.
Així mateix, haurà d'indemnitzar aquestes dones, tot i que es pot presentar un recurs contra la resolució del tribunal de districte d'Oslo, informa el diari noruec 'VG'.
Per contra, el tribunal ha absolt Hoiby de dues denúncies de violació per manca de proves si bé ha estat condemnat en tots dos casos per filmar les dones sense el seu consentiment. Del reguitzell de càrrecs, el fill de la princesa hereva de Noruega n'havia admès alguns, que implicaven penes menors, però negava la seva culpabilitat en els més greus.