Condemnat a deu anys i mig de presó per violació i agressió sexual el còmic i actor Russell Brand

Thomas Krych / Zuma Press / Europa Press
MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal britànic ha condemnat aquest dilluns l'actor i còmic britànic Russell Brand a deu anys de presó per diversos delictes de violació i agressió sexual. El jutge Bennathan ha qualificat l'acusat durant la lectura de la sentència de "depredador sexual".
En concret, ha estat declarat culpable de quatre delictes, un de violació i tres d'agressió sexual. La sentència recull la violació anal d'una dona a casa seva a Londres el 2009 després d'un espectacle d'humor, una agressió sexual per palpar els pits a una dona en un bar de Londres el 2004, una altra per fer un petó i tocar el cul de manera forçosa a una dona a Choice FM el 2004 o 2005 i l'última per posar el cap a l'engonal d'una companya de feina el 2004 sense el seu consentiment.
Quant a la violació del 2009, el jutge ha comentat que Brand va ordenar a la víctima que rentés els llençols en una altra "humiliació" fruit de la seva "impactant arrogància". "Els seus acompanyants consentien aquest espantós comportament", ha assenyalat.
En canvi, ha estat exculpat de la presumpta violació d'una dona en un hotel de Bournemouth el 1999, durant el congrés del Partit Laborista, de practicar sexe oral sense el seu consentiment a una dona al lavabo d'un bar de Londres --la mateixa dona per la qual l'actor ha estat condemnat per agressió sexual-- i d'un delicte d'intent d'assalt indecent per portar de bracet una dona fins a un lavabo el 2001.
Brand no ha reaccionat a la sentència, segons els periodistes presents a la sala, i s'ha adreçat a la seva dona per dir-li "t'estimo".