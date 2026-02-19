Condemnat a cadena perpètua l'expresident Yoon Suk Yeol per declarar la llei marcial el 2024

MADRID, 19 febr. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Corea del Sud ha condemnat aquest dijous a cadena perpètua a l'expresident del país Yoon Suk Yeol després de ser declarat culpable d'encapçalar una insurrecció, en relació amb la seva polèmica decisió de declarar al desembre de l2024 la llei marcial al país asiàtic.
Així, la cort ha fallat que el decret aprovat per Yoon compleix amb els criteris legals d'una "insurrecció", si bé ha declinat imposar contra el la condemna a mort, tal com havia reclamat la Fiscalia, segons ha recollit el diari sud-coreà 'The Korea Times'.
El tribunal ha indicat que l'expresident va ser "el líder d'una insurrecció" en considerar que la declaració de la llei marcial va violar l'autoritat del Parlament, una acció que recau en aquesta definició: "Si bé els elements del crim són reconeguts, es van considerar diversos factors a l'hora de determinar el càstig", ha sostingut.
Sota el Codi Penal sud-coreà, el delicte d'encapçalar actes d'insurrecció porta a tres possibles escenaris: la pena de mort, la cadena perpètua o la cadena perpètua exempta de treballs forçosos.
La llei marcial imposada al desembre del 2024 va ser anul·lada diverses hores després per l'Assemblea Nacional, que va aprovar una resolució exigint la seva retirada. En les setmanes següents, els diputats van votar a favor de destituir al president i, a l'abril del 2025, va anar finalment cessat després que el Tribunal Constitucional confirmés el procés d'impeachment contra ell.