Condemnat a cadena perpètua l'assassí de l'exprimer ministre del Japó Shinzo Abe

Europa Press/Contacto/Adrian Wyld - Arxiu
MADRID, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal del Japó ha condemnat aquest dimecres a cadena perpètua a l'home acusat de perpetrar els trets que van acabar amb l'exprimer ministre del país asiàtic Shinzo Abe al juliol del 2022.
El tribunal ha accedit així a la petició de la Fiscalia, que havia demanat aquesta sentència per Tetsuya Yamagami, de 45 anys i procedent de la localitat de Nara, per la qual cosa va qualificar de "crim sense precedents en la història de postguerra del país", segons recull l'agència de notícies japonesa Kyodo.
Durant el judici, la defensa del condemnat ha demanat que la condemna no superés els 20 anys de presó al·legant que Yamagami havia estat víctima de danys causats a la seva família per un grup religiós, l'Església de la Unificació, que va vincular amb l'exdirigent de l'Executiu japonès, motivant-lo a cometre l'assassinat.