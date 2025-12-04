Publicat 04/12/2025 07:21

Condemnat a 30 mesos de presó el metge que va vendre la ketamina a l'actor Matthew Perry abans de la seva mort

   Un tribunal dels Estats Units ha condemnat aquest dimecres a 30 mesos de presó al doctor Salvador Plasencia per vendre ketamina a l'actor Matthew Perry setmanes abans que aquest morís d'una sobredosi a l'octubre del 2023.

   La jutgessa federal de districte de Los Angeles Sherilyn Peace Garnett ha ordenat presó preventiva immediata contra aquest metge, un dels acusats de proporcionar la droga a l'estrella de la sèrie de televisió 'Friends' i que haurà de pagar 5.600 dòlars (més de 4.800 euros) en concepte de multa.

   La sentència arriba després que Plasencia lliurés el setembre passat la seva llicència mèdica de Califòrnia i mesos abans es declarés culpable de quatre càrrecs de distribució il·legal de ketamina a l'actor, segons recull la cadena de televisió nord-americana CBS.

