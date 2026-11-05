Condemnat a 10 anys de presó l'activista hongkonguès Joshua Wong per conspiració amb forces estrangeres

Liau Chung-ren / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Hong Kong ha condemnat aquest dijous al destacat activista i opositor hongkonguès Joshua Wong a una pena de 10 anys de presó després de declarar-se culpable de conspirar per actuar de connivència amb forces estrangeres, en aplicació de la Llei de Seguretat Nacional imposada per Pequín.
El jutge William Tam ha qualificat els fets imputats Wong de "greus característiques", fixant una condemna inicial de 13 anys que s'ha vist reduïda a un decenni després de la ràpida admissió de culpabilitat del processat, segons ha informat el mitjà local Hong Kong Free Press.
El tribunal ha determinat que la nova pena s'executi de forma simultània amb els dos mesos que li restaven per complir de la seva anterior condemna de quatre anys i vuit mesos en la causa de subversió coneguda com 'Hong Kong 47' i, amb aquesta fallada, l'activista, empresonat de forma continuada des de novembre de 2020, romandrà previsiblement a la presó fins a l'any 2036, quan complirà 40 anys.