Condemnades a Rússia a penes d'entre 8 i 13 anys de presó les components de Pussy Riot

MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Moscou ha condemnat aquest dilluns a penes d'entre vuit i tretze anys de presó les components de la banda de punk russa Pussy Riot en declarar-les culpables de difondre "informació falsa" sobre l'exèrcit en plena invasió d'Ucraïna, si bé totes elles són fora del país.
"Les penes imposades contra Alina Petrova, Diana Burkot i Olga Borisova són de vuit anys de presó, mentre que Taso Pletner fa front a una d'onze anys i Maria Aliojina a un total de tretze", segons els documents judicials als quals ha tingut accés l'agència de notícies Interfax.
Així mateix, el tribunal els ha prohibit administrar llocs web durant un període d'entre quatre i cinc anys, si bé totes les acusades han estat condemnades en rebel·lió i sense ser presents al jutjat.
La Fiscalia els sol·licitava penes d'entre 9 i 14 anys de presó per violar l'article 207.3 del Codi Penal. Així mateix, demanava restringir l'accés a internet a totes les membres del grup durant un període de cinc anys.
Les acusades formen part de la llista de crida i cerca de les autoritats russes, que insisteixen en la importància que siguin detingudes, si bé totes les integrants del grup són fora del país des que va començar la guerra ja fa tres anys.