Condemnades a mort 37 persones, entre les quals tres nord-americans, pel fallit cop d'estat de maig a RDC

MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal militar de República Democràtica del Congo (RDC) ha condemnat a mort 37 persones, entre les quals tres ciutadans nord-americans, després de trobar-les culpables de participar en un fallit cop d'estat que va tenir lloc el passat mes de maig i que es va saldar amb sis morts.

Els acusats, entre els quals hi ha tres estrangers més, podran recórrer la sentència, que els assenyala com a culpables de cometre delictes de terrorisme, homicidi i associació criminal. Catorze persones més han estat absoltes en el marc d'un judici que va començar el passat mes de juny.

El president del tribunal, Freddy Ehuma, ha anunciat la imposició de la pena "més dura" durant la lectura del veredicte, que s'ha retransmès en directe per televisió. No obstant això, els advocats de la defensa han qüestionat la possibilitat que aquesta pena s'apliqui a RDC, on es va restablir a principis d'aquest any.

Així, els advocats aposten per recórrer la decisió de la cort i han al·legat que els acusats estrangers no van comptar amb un sistema de traducció adequat per poder seguir degudament el procés, segons informacions recollides per la cadena de televisió nord-americana CBS.

Sis persones van morir durant el fallit intent de cop d'Estat, que tenia com a objectiu el palau presidencial, situat a Kinshasa, la capital, i la residència del president del Parlament, Vital Kamerhe. Les autoritats congoleses van confirmar la mort de diversos atacants durant el cop, inclòs el suposat capitost de l'aldarull, identificat com a Christian Malanga, membre de la diàspora congolesa i establert als Estats Units.

Malanga va rebre un tret mortal quan es resistia a ser detingut poc després de retransmetre en directe l'atac a les seves xarxes socials, segons informacions de l'exèrcit congolès.

L'endemà del cop fallit, el portaveu de les forces armades d'RDC, el general Sylvain Ekenge, va estimar que entorn de 50 individus havien participat en l'operació i va dir que entre els detinguts hi havia tres soldats nord-americans, entre els quals un fill de Malanga.