Conclou el desembarcament de l'ajuda humanitària transportada pel vaixell 'Open Arms' a Gaza

La UE celebra l'operació com un raig d'esperança, però demana l'arribada de més ajuda "especialment per terra"



GAZA/TEL-AVIV, 16 març (DPA/EP) -

Aquest dissabte ha conclòs el desembarcament de les gairebé 200 tones d'ajuda humanitària transportades pel vaixell 'Open Arms' fins a la costa de la Franja de Gaza.

L'ONG World Central Kitchen (WCK), principal responsable de l'operació, ha informat l'inici del repartiment. "El carregament al complet ha estat descarregat i s'està preparant per distribuir-se a la costa de Gaza", ha apuntat l'organització.

El vaixell va sortir dimarts passat des del port de Larnaca, a Xipre, i va arribar ja divendres a la costa de la Franja de Gaza en el viatge pilot per intentar establir un corredor humanitari marítim que porta el nom d'Operació Amaltea.

En un missatge publicat a última hora de divendres en el seu compte de la xarxa social X, el màxim responsable diplomàtic de la Unió Europea, Josep Borrell, va aplaudir el desembarcament de l'ajuda donada la crítica situació que travessa la població de l'enclavament.

"L''Open Arms' ha arribat a Gaza per començar el desembarcament d'aliments i aigua. Vull donar les gràcies a World Central Kitchen per aquest acte d'humanitat, un raig d'esperança en temps foscos", ha asseverat l'alt representant per a Afers Exteriors i Política de Seguretat de la UE.

L'ONG fundada pel xef espanyol José Andrés ja prepara un segon enviament d'ajuda humanitària des de Xipre amb 240 tones més d'aliments, tot i que de moment no hi ha data de sortida.

WCK gestiona, en col·laboració amb organitzacions gazianes, 60 cuines comunitàries a la Franja de Gaza que preparen menjar per a la població. Des de l'inici del conflicte, a l'octubre, l'organització ha portat 1.500 camions amb ajuda a l'enclavament palestí i ha preparat 37 milions de menjars.

ONG com Save the Children han expressat seriosos dubtes sobre la utilitat de corredors marítims com aquest en entendre que "són costosos, ineficaços i una distracció de la solució crítica per salvar les vides dels nens, les nenes i les famílies de Gaza".

A més, ha advertit que els plans dels Estats Units per culminar aquest corredor marítim amb la construcció d'un port temporal davant de la Franja "trigaran massa temps".

En aquest sentit, Borrell ha afegit que l'ajuda humanitària també ha d'arribar a Gaza "amb urgència i per tots els mitjans possibles, especialment per terra, per evitar que la fam s'estengui".

També les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), també han demanat a la comunitat internacional "replantejar-se" la "viabilitat" del corredor marítim i han expressat els seus dubtes sobre aquest mecanisme a causa de la quantitat d'ajuda i la lentitud del procés. Per això, han reclamat "pressionar" Israel perquè hi puguin entrar combois per terra.