Lleó XIV dona les gràcies a Francesc, demana pau i desitja "una Església sinodal"

Demana una Església missionera i unida que estengui ponts i aculli tothom

ROMA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

Robert Prevost, el Papa Lleó XIV, 267 Pontífex de l'Església, s'ha dirigit en italià per primera vegada als milers de congregats a la Plaça de Sant Pere i als 1.400 milions de catòlics al món donant les gràcies al Papa Francesc i resant per la pau. "Volem ser una Església sinodal", ha afegit des del balcó central de Sant Pere, on ha sortit a les 19.22.

Primer Pontífex nord-americà i primer agustí, ha reclamat també una Església "missionera" i "acollidora" que construeixi "ponts de diàleg per ser un només poble, sempre en pau". D'ascendència espanyola i nacionalitat peruana, ha utilitzat l'espanyol per recordar els fidels de la diòcesi de Chiclayo, a Perú.

Ha saludat Chiclayo, "on un poble fidel ha acompanyat al seu bisbe, ha compartit la seva fe i ha donat tant, tant per seguir sent Església fidel de Jesucrist", ha destacat Prevost, conegut a Roma com el 'yankee llatí'.

També s'ha dirigit a tots els germans de Roma, d'Itàlia, de tot el món: "Volem ser una església sinodal, una església que camina, una església que sempre busca la pau, sempre busca la caritat, sempre busca estar a prop, especialment als qui pateixen", ha dit.

COMENÇA AMB UNA SALUTACIÓ DE PAU

El nou Pontífex ha començat desitjant que la seva primera "salutació de pau" arribi a tots "siguin on siguin, a tots els pobles, a tota la terra". "La pau sigui amb vosaltres", ha exclamat entre crits de Prevost! Prevost! dels fidels que es congregaven al Vaticà.

"És la primera salutació de Crist ressuscitat, el bon pastor que ens ha va donar la seva vida pel ramat de Déu. També jo voldria que aquesta salutació de pau entrés en el vostre cor, que arribi a les vostres famílies, a totes les persones, allà on siguin, a tots els pobles, a tota la terra: 'La pau sigui amb tu!", ha dit el Papa en les seves primeres paraules, en què ha reivindicat una pau "desarmada, desarmant, humil i perseverant" que prové de Déu, ha dit.

Prevost també ha subratllat que Déu "estima a tots, incondicionalment" i que "el mal no prevaldrà". En aquest punt, ha tingut paraules de record per al seu predecessor, en recordar "aquesta veu feble però sempre valenta del Papa Francesc beneint Roma el matí del dia de Pasqua".

El Pontífex també ha mostrat la seva gratitud als seus "germans" cardenals que l'han triat per ser el "successor de Pere". "I caminar junts amb vosaltres, com una Església unida, sempre buscant la pau, la justícia, sempre mirant de treballar com a homes i dones fidels a Jesucrist, sense por, per proclamar l'Evangeli, per ser missioners. Gràcies!", ha insistit.

"AMB VOSALTRES SOC CRISTIÀ I PER A VOSALTRES BISBE"

Com a agustí, també ha recordat a Sant Agustí, que va dir "amb vosaltres soc cristià i per a vosaltres soc bisbe". Així, ha instat a buscar junts com ser una "Església missionera, una Església que construeixi els ponts, el diàleg, sempre oberta a rebre", i ha afegit que ha de ser una Església "oberta a tots" els que necessiten la seva caritat, el seu diàleg i amor.

El nou Pontífex ha demanat resar amb els fidels l'Ave Maria per demanar la seva intercessió i el seu amor, per la seva nova missió, per tota l'Església i per la pau al món. "Avui és el dia de la Súplica a Nostra Senyora de Pompeia. La nostra Mare Maria sempre camina amb nosaltres", ha dit el Papa, que ha demanat a tots els assistents pregar "junts per aquesta nova missió". En acabar el seu discurs, els presents han exclamat Visca el Papa!.