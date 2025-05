MADRID 8 maig (EUROPA PRESS) -

Líders llatinoamericans han felicitat aquest dijous el cardenal Robert Prevost, de 69 anys, per la seva elecció com a Papa sota el nom de Lleó XIV, el número 267 i el primer nord-americà i agustí de la història de l'Església Catòlica.

El president de Colòmbia, Gustavo Petro, confia que els antecedents llatins de Prevost i "progressistes" de la ciutat de Xicago en què va néixer, l'ajudi a convertir-se en el "gran líder dels pobles migrants" i serveixi d'alè als migrants llatinoamericans "avui humiliats a Estats Units".

"Tant de bo ens ajudi en la construcció de la gran força de la humanitat que defensi la vida, i derroti la cobdícia que ha provocat la crisi del clima i l'extinció del vivent (...) Sento esperança", ha dit.

El Govern de Brasil espera que Prevost "sigui un guia per a la justícia social i un promotor de la pau, de la reducció de la pobresa, de la lluita contra la fam i d'un món més humà".

El president d'Argentina, Javier Milei, ha retuitejat un missatge que tenia una imatge realitzada per intel·ligència artificial en què veu un papa amb cap de lleó, en al·lusió al nom triat per Prevost per al seu pontificat.

El president d'Equador, Daniel Noboa, ha donat la benvinguda al papa "amb esperança en el cor" i espera que "la seva paraula uneixi, consoli i guiï a milions en temps d'incertesa. Les nostres oracions l'acompanyen des d'Equador".

A Paraguai, el president Santiago Peña ha mostrat la seva "alegria" per la designació i confia que "la seva guia porti esperança, diàleg i unitat" en un moment de necessitat de "valors cristians".