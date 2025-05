MADRID 8 maig (EUROPA PRESS) -

Líders europeus han felicitat aquest dijous el nord-americà Robert Prevost, de 69 anys i amb nacionalitat peruana, per la seva elecció com a nou Papa amb el nom de Lleó XIV.

La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha celebrat l'elecció: "Que el seu lideratge de l'Església Catòlica sigui un far d'esperança per a tots els fidels. I que la seva saviesa i fortalesa segueixin inspirant el món mentre treballem per construir ponts, unitat i pau", ha dit a les xarxes socials.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa, han assegurat en un comunicat conjunt que estan segurs que Papa "utilitzarà la seva veu" per "encoratjar la unitat a la recerca d'un món més just i compassiu".

El primer ministre portuguès, Luís Montenegro, ha desitjat "un pontificat ple de llum, humanisme i universalisme" en un moment de "gran inestabilitat i incertesa". "Felicito els catòlics portuguesos i els catòlics de tot el món", ha dit a les xarxes socials.

Un altre dels qui s'ha pronunciat ha estat el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, que ha assegurat que l'elecció representa "una nova esperança". "Que Déu beneeixi el Papa Lleó XIV", ha afirmat en un missatge breu.

Igualment, el president de Lituània, Gitanes Nauseda, li ha desitjat que "guiï l'Església amb fe, esperança i amor". "Estic segur que el fort vincle de Lituània amb la Santa Seu s'aprofundirà durant el seu pontificat", ha dit.

El primer ministre d'Irlanda, Micheál Martin, ha dit en un comunicat que les escenes de "gran alegria i celebracions" que es viuen a la Plaça de Sant Pere "són un reflex de l'esperança i la bona voluntat" dels fidels cap al nou Papa. "Envio les meves felicitacions al poble d'Estats Units, un país amb què Irlanda manté una relació tan profunda i sòlida", ha dit.

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha desitjat al nou Papa "saviesa, inspiració i fortalesa". "(Kíev) valora profundament la posició constant de la Santa Seu de defensar el Dret Internacional, condemnar l'agressió militar de la Federació Russa contra Ucraïna i protegir els drets dels civils innocents", ha apuntat.