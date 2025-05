La CEE preveu un pontificat de Lleó XIV "en línia" amb el de Francesc

MADRID 8 maig (EUROPA PRESS) -

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) preveu que el pontificat de Robert Prevost, elegit aquest dijous Papa amb el nom de Lleó XIV, anirà "en línia" amb el de Francesc.

"Acaba de ser nomenat però jo crec que, pel seu perfil biogràfic, les primeres paraules, s'ha situat en línia amb el Papa Francesc i també recollint aquesta herència seva", ha dit el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, en roda de premsa després de l'elecció del nou Papa.

García Magán ha destacat del nou Pontífex que té un perfil "molt polièdric, molt ric, perquè uneix l'institucional amb el pastoral, el missioner": "Ha begut en aquesta font teològica de Sant Agustí".

Així mateix, ha recordat que és el segon Papa que ve d'Amèrica Llatina. "Encara que és d'Estats Units, és hispà nord-americà, per part de mare és d'origen espanyol", ha precisat García Magán, que ha detallat que parla "diverses llengües i té experiència també de cúria".

El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola creu que els bisbes de Canàries reiteraran la seva invitació per visitar les illes al nou Papa, un viatge que tenia pendent Francesc davant de la crisi migratòria.

García Magán ha explicat que els papes quan trien un nom donen pistes de "per on volen anar". Per això, ha dit que Prevost, en haver triat el nom de Lleó, "es vincula amb aquesta sol·licitud pastoral i social del Papa Lleó XIII en un moment geopolític amb dificultats, amb guerres en curs i en què fal falta aplicar la doctrina social de l'Església".

"També en els nous capítols que el Papa Francesc ha desenvolupat com el compromís de l'ecologia, el Papa Lleó XIV està sensibilitzat amb l'emigració i el repte que té l'Església sobre aquest tema", ha afirmat.

Després de l'elecció del nou Papa, els propers dies s'anunciarà la missa d'inici de pontificat, "que és el següent acte ritual important on ell rep l'anell del pescador", ha relatat García Magán.

LES PRIMERES PARAULES, "UN PONT" AMB FRANCESC

Sobre el primer missatge de León XIV, ha comentat que ha fet "un pont ministerial, pastoral i espiritual" amb el Papa Francesc, que en les seves últimes paraules va deixar com a herència el missatge 'bona pasqua' mentre que el nou Pontífex ha dit 'la pau amb vosaltres'.

"Per tant la resurrecció és l'herència que ens deixava Francesc i aquesta resurrecció ha marcat les primeres paraules de Lleó XIV. És important com ha subratllat el compromís missioner de l'Església, ha estat constant la cita i el record al Papa Francesc i ha recordat aquesta herència i aquests compromisos del Papa Francesc amb l'Església", ha dit.

Així mateix, García Magán ha valorat que Prevost tingui "arrels espanyoles per via materna" i que hagi parlat en espanyol en les seves primeres paraules. "Com saben, té arrels espanyoles per via materna. També, en aquestes primeres paraules que ha dirigit a la ciutat i al món, ha volgut parlar en espanyol i enviar una salutació especial a la seva diòcesi de Chiclayo", ha dit.

Respecte al seu predecessor Lleó XIII, el secretari general dels bisbes espanyols ha incidit en què va ser un Papa "molt significatiu" en la doctrina de l'Església a la fi del segle XIX.

En aquest sentit, ha precisat que Lleó XIII "comença a sistematitzar la doctrina social de l'Església": "Va ser un papa que en un moment de crisi va anunciar l'evangeli com a bona nova de salvació també per a l'àmbit social".