El comitè electoral i el Shin Bet descarten un frau sistemàtic a Israel després de les acusacions de Netanyahu

Yonatan Sindel / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El director general en funcions del comitè central d'eleccions d'Israel, Dean Livne, ha rebutjat les acusacions de frau generalitzat en els comicis generals del passat dimarts ja que assegura que la integritat de les votacions s'ha protegit rigorosament i que "no existeix cap fonament per al·legar violacions sistemàtiques".
Les seves paraules arriben després que el Likud, el partit del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, acusés aquest dimecres els partits àrabs de "robar" les eleccions tot i ser la força més votada del país, per la qual cosa han demanat a la policia i el servei interior d'Intel·ligència (Shin Bet) obrir una investigació oficial.
En paral·lel, el Shin Bet ha precisat que la investigació oberta sobre una presumpta interferència estrangera --centrada en unes sospites de finançament des de Qatar a organitzacions per incentivar la participació àrab-- és d'abast "limitat" i subratlla que els indicis procedeixen de la seva pròpia intel·ligència i no d'actors polítics, segons ha recollit el diari The Times of Israel.
Fonts de l'organisme i del mateix comitè electoral han confirmat al diari que aquestes perquisicions no alteraran el calendari oficial i que els resultats certificats es lliuraran segons el previst al president, Isaac Herzog, el pròxim 4 de novembre, i descarta que les troballes puguin anul·lar o tombar els comicis.
El comitè, a més, ha publicat els resultats finals de les eleccions i ha confirmat la victòria del partit Likud de Netanyahu amb 27 escons, seguits pel Yashar, liderat pel principal opositor, Gadi Eisenkot, amb 21 escons; uns resultats que deixen el bloc oficialista amb 53 escons, al bloc opositor amb 48 i a les partits àrabs amb 19 representants.