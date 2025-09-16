Una comissió de l'ONU conclou que Israel ha comès genocidi a Gaza

L'informe, qüestionat per Israel, acusa Netanyahu, Herzog i Gallant d'incitar al genocidi
La cap de la comissió interpel·la la comunitat internacional: "No pot callar"
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Una comissió d'investigació de l'ONU ha conclòs que Israel ha comès un genocidi contra la població palestina a la Franja de Gaza, després d'examinar els abusos perpetrats durant l'ofensiva militar que va començar l'octubre del 2023 i que avui dia continua oberta.
Els investigadors han determinat que les autoritats i les forces israelianes han comès pel cap baix quatre dels cinc actes descrits com genocides en la Convenció contra el Genocidi del 1948, entre els quals cita assassinats, danys físics o psicològics greus, condicions de vida orientades a la destrucció dels palestins i mesures destinades a prevenir nous naixements.
Així mateix, al·leguen com a proves les declaracions explícites d'algunes autoritats per determinar no només que hi ha hagut actes genocides sinó també una intencionalitat a l'hora de cometre'ls, per exemple bloquejant l'entrada d'ajuda humanitària, deixant morir de fam la població local o llançant bombardejos indiscriminats sobre zones poblades.
"És clar que hi ha una intenció de destruir els palestins a Gaza", ha dictaminat la presidenta de la comissió, Navi Pillay, que assenyala "els màxims escalafons" polítics com els responsables últims d'aquesta campanya per "destruir els palestins com a grup a Gaza" en un context d'absoluta impunitat.
L'informe apunta entre els responsables de la incitació al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, a l'antic titular de la cartera de Defensa, Yoav Gallant, i al president israelià, Isaac Herzog, tot i que admet que cal avaluar les declaracions i accions de més dirigents per determinar altres responsabilitats d'índole personal.
En aquest sentit, ha recordat que Israel ha desoït de manera "flagrant" les mesures provisionals dictades pel Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) i que demanaven expressament al Govern d'Israel prevenir un potencial genocidi que els experts ja donen per consumat.
Pillay ha apuntat que, d'acord amb les proves i els fets, "les autoritats israelianes no tenen cap intenció de canviar el curs d'acció", ja que, de fet, "han persistit i continuat amb la seva campanya genocida a Gaza des de fa gairebé dos anys".
Per això, els experts interpel·len la comunitat internacional, que "no pot callar davant la campanya genocida llançada per Israel". "Quan hi ha clars senyals i proves de genocidi, l'absència d'accions per frenar-ho equival a una complicitat", ha advertit Pillay, antiga alta comissionada de l'ONU per als Drets Humans.
A parer seu, "cada dia d'inacció" no només costa vides sinó que també "erosiona la credibilitat de la comunitat internacional", per la qual cosa ha apel·lat a l'"obligació legal" de tots els països per actuar en la mesura de les seves possibilitats.
ISRAEL CRITICA L'INFORME
El Govern d'Israel ha restat credibilitat al que ha descrit com un "informe fals", atribuït a "socis de Hamas" que tindrien "posicions antisemites", fins al punt de reclamar l'abolició de la comissió d'investigació que l'ha elaborat.
Segons el Ministeri d'Exteriors israelià, "l'informe es basa per complet en mentides de Hamas", un grup que les autoritats israelianes sí que consideren responsables d'"una temptativa de genocidi" per l'assassinat d'unes 1.200 persones en els atemptats del 7 d'octubre del 2023 i que "ha declarat obertament l'objectiu de matar tots els jueus".