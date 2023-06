La comissió que investiga el Partygate conclou que Boris Johnson va mentir deliberadament

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

La comissió parlamentària que ha examinat les versions de l'ex-primer ministre Boris Johnson sobre les festes organitzades a Downing Street en plena pandèmia ha conclòs que l'antic líder tory va mentir deliberadament diverses vegades davant la Cambra dels Comuns.

El Comitè de Privilegis va obrir el juny del 2022 la seva pròpia investigació sobre l'escàndol del Partygate que ja havia derivat en una reprovació tant de la policia com d'un informe independent encarregat pel Govern britànic, en virtut del qual va quedar clar que Johnson i el seu equip havien incomplert la normativa en vigor.

Aquesta nova auditoria s'ha centrat específicament en les versions que Johnson va oferir davant el Parlament per determinar si va enganyar els diputats, tot i que fos de manera inconscient. La comissió, encapçalada per la laborista Harriet Harman, ha conclòs que no només no va dir la veritat sinó que ho va fer de manera deliberada, cosa que sempre havia negat el mateix Johnson, segons la BBC.

L'informe també planteja que l'antic dirigent conservador sigui apartat de la Cambra dels Comuns durant tres mesos, tot i que les conclusions arriben dies després que l'ex-primer ministre va dimitir com a diputat, pas que va fer en rebre els primers esborranys.

Quan va plegar, Johnson va carregar durament contra el comitè en qualificar-lo de parcial i va denunciar que només volia expulsar-lo de la Cambra dels Comuns. Ara, el grup encapçalat per Harman també determina que va incórrer en "intimidació" en els esforços per defensar-se.