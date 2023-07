La Comissió Electoral russa planteja la possibilitat d'ajornar les eleccions a les regions ucraïneses ocupades

MADRID, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Electoral Central de Rússia, Ella Pamfilova, ha plantejat aquest dilluns al president rus, Vladímir Putin, la possibilitat de posposar les eleccions a les regions ucraïneses annexionades si esdevenen "circumstàncies imprevistes", malgrat que la teòrica intenció de Moscou és que tinguin lloc al setembre.

Els comicis locals inicialment estan previstos el 10 de setembre, però Pamfilova ha advertit que "tot pot passar" tenint en compte que la situació sobre el terreny és "difícil". En aquest sentit, ha cridat a tenir en compte els possibles "perills" per a la integritat dels votants, segons informa l'agència Interfax.

Rússia considera territori nacional les regions ucraïneses de Zaporíjia, Kherson, Donetsk i Lugansk, malgrat no controlar-les íntegrament i després d'uns referèndums sense cap mena de reconeixement extern. De fet, les forces ucraïneses han guanyat terreny a zones del sud i l'est del país, com a resultat d'una contraofensiva iniciada a principis del mes de juny.