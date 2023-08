Comencen a votar els precandidats argentins amb una crida conjunta a la participació

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

Els precandidats argentins a la Presidència i a la Vicepresidència del país han començat aquest diumenge a votar en les primàries dels seus respectius partits amb un missatge conjunt a favor de la participació.

Les anomenades Primàries Obertes Simultànies i Obligatòries (PAS) solen ser una radiografia de l'estat d'ànim del país, i és que el descontent de la població amb la classe política s'ha tornat a deixar veure durant les eleccions locals, amb percentatges elevats d'abstenció i vot en blanc que es podrien repetir aquest diumenge.

Tots els candidats han centrat la campanya a exposar propostes per millorar l'economia en un país on la inflació --que arrossega des de fa diversos anys-- ja ronda el 50 per cent aquest 2023, la pobresa està prop del 40 per cent i creix la inseguretat tant per la desigualtat social, com per l'avanç d'estructures criminals relacionades amb el narcotràfic.

Per la banda del peronisme, els candidats d'Unió per la Pàtria són el ministre d'Economia, Sergio Massa, que té el repte de convèncer l'electorat després del seu fracàs contenint la inflació, i Juan Grabois, líder d'una de les forces més a l'esquerra de la coalició oficialista i que ve dels moviments socials.

En aquest context de certa inestabilitat dins del peronisme, la coalició opositora Junts pel Canvi parteix amb un mínim avantatge en les eleccions d'octubre, segons diverses enquestes. Les seves primàries, molt obertes, se les disputen el cap de Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, i l'exministra de Seguretat, Patricia Bullrich, molt propera a Macri.

Massa ha dipositat la papereta aquest diumenge amb una "una bona expectativa", però "sobretot, és important que la gent vagi a votar" ha declarat als mitjans davant del seu col·legi electoral, l'Escola N°34 de localitat Tigre.

El referent de Junts pel Canvi Horacio Rodríguez Larreta ha aprofitat per destacar la unitat que promet l'oposició quan acabin les primàries. "Estarem junts avui i demà, sempre junts", segons les declaracions recollides per 'Clarín' a la sortida de la Facultat de Dret de la Universitat de Buenos Aires.

La precandidata presidencial per l'Aliança Nou Més, Manuela Castañeira, ha reiterat en aquest sentit que "cal votar perquè és el dret principal, és el pilar de tot", en unes declaracions quan ha anat a votar a Avellaneda, a la província de Buenos Aires.

Per la seva banda, el president Alberto Fernández també ha votat, aquest cop a la seu de la Universitat Catòlica Argentina (UCA), situada al barri de Puerto Madero sense la presència de la primera dama, Fabiola Yañez.