Comencen les eleccions legislatives a Veneçuela amb una oposició dividida

MADRID 25 maig (EUROPA PRESS) -

Aquest diumenge a Veneçuela es vota la renovació dels 285 membres de l'Assemblea Nacional coincidint a més amb les eleccions regionals. Els comicis estan marcats per la divisió de l'oposició entre els que advoquen per participar en el procés i els que ho rebutgen per considerar fraudulenta la votació.

"Va arribar el diumenge 25 de maig, diumenge beneït, d'elecció democràtica i lliure de Veneçuela. És l'elecció número 32 en 26 anys. Una Veneçuela que està de festa perquè sempre el seu poble exerceix el seu poder i sobirania", ha destacat a l'inici de la jornada electoral el president de Veneçuela, Nicolás Maduro.

Maduro ha recordat que s'elegeix els governadors dels 24 estats del país, així com els 285 membres de l'Assemblea Nacional 260 legisladors regionals.

"El que vota elegeix qui governarà el seu estat. El que vota elegeix la seva Assemblea Nacional perquè legisli i defensi el poble, la sobirania nacional, la pau, l'estabilitat interna, la recuperació econòmica plena i la prosperitat de tots i de totes. El que vota decideix amb el seu poder, exerceix el seu dret constitucional", ha argumentat.

Maduro ha demanat així "votar en família i en comunitat" i que el poble es mobilitzi per participar en aquests comicis "per la pau i la vida", per una "Veneçuela millor", a favor de l'estabilitat de la nació.

Un total de 21.485.669 ciutadans estan censats per exercir el seu dret a vot a les eleccions d'aquest diumenge, pel qual el Consell Nacional Electoral va habilitar 15.736 centres de votació i 27.713 meses electorals, així com 1.236 centres d'apilament com a suport logístic.

Abans de la votació, l'excandidat presidencial opositor Henrique Capriles Radonski ha denunciat les últimes accions governamentals contra la "dissidència" que "només busquen augmentar la indignació i la divisió dels partits opositors".

No obstant això, ha advertit que "abstenir-se és un error". "A aquest govern des del silenci no el derrotarem. És obvi que el que passa significa que ells des del govern volen que ens paralitzem. La indignació cal convertir-la en acció", va dir en un vídeo publicat a les seves xarxes socials.

D'aquí la necessitat d'evitar que Maduro aconsegueixi el seu objectiu, que seria "ensenyorir-se de tots els espais polítics", per la qual cosa va reiterar la seva crida a la població a participar en el procés electoral. "Quan estàs enfrontant un règim autoritari, el vot també és útil com a instrument per expressar-te", ha reblat.

Mentrestant, la líder opositora María Corina Machado ha reiterat el seu rebuig a participar en els comicis i ha publicat un 'no' rotund a X, sense més comentaris.

Veneçuela va celebrar eleccions presidencials a finals de juliol. L'oficialisme va reivindicar la seva victòria per un u per cet dels vots, encara que l'oposició va denunciar frau en el recompte d'actes i assegura que el seu candidat, Edmundo González, és realment qui es va imposar en els comicis.