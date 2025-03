Comencen a arribar desplaçats sirians al Líban després de l'esclat de violència a la costa mediterrània

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -

En les últimes hores han començat a arribar a territori libanès famílies sirianes, la majoria alauites, que fugen de l'esclat de violència entre les forces de seguretat de les noves autoritats sirianes i grups armats considerats afins al règim de l'expresident Bashar al-Assad a la costa mediterrània a l'oest del país.

Centenars de famílies han arribat al Líban des de la nit de divendres a través de la frontera nord del país, concretament a través de la plana d'Akkar carregant béns bàsics. Han creuat a peu el riu Nahr al-Kabir que serveix de frontera natural entre tots dos països, segons recull el diari libanès 'L'Orient-Le Jour'.

Els desplaçats han estat allotjats en instal·lacions de regions de majoria alauita de la plana d'Akkar i d'altres han estat allotjades en cases de familiars a la zona de Yabal Mohsen, un barri de majoria alauita de Trípoli, la segona ciutat del país i la més important del nord del Líban.

L'alcalde de la localitat de Tal Biré, Abdel Hamid Saqr, ha explicat que més de 150 famílies han arribat només a aquest municipi i ha advertit que es troben en condicions "extremadament difícils". Han estat allotjats a l'Ajuntament, en una sala limítrofa a la mesquita i en alguns habitatges.

Ja s'ha engegat un procés per elaborar un cens i identificar totes les famílies arribades en les últimes hores i facilitar-los allotjament a la localitat.

Almenys 534 persones ha mort en les últimes hores, segons l'Observatori Sirià per als Drets Humans, que alerta en particular de més de 330 alauites "executats" per les forces de seguretat sirianes a l'oest del país.

Milers d'alauites han estat acollits a la zona d'Akkar des de l'inici de la guerra a Síria, el 2011, per la qual cosa les autoritats locals han demanat més recursos a l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) i altres organitzacions internacionals, així com a les autoritats libaneses.