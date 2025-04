Comença la reparació de la presa siriana de Tishrin després dels combats entre milícies dels últims mesos

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -

Els equips de manteniment han començat aquesta nit a reparar la presa siriana de Tishirin, a la província d'Alep, una infraestructura crucial per garantir la supervivència de milers de persones, que estaven en perill per ser un dels epicentres dels combats recents entre les milícies kurdes-àrabs i els grups armats emparats per Turquia.

"Els equips de manteniment ja han entrat a la presa de Tishrin, als voltants de la ciutat de Manbij, per començar a reparar les esquerdes i així reprendre'n el funcionament", ha fet saber l'agència oficial de notícies siriana, SANA, en un comunicat.

Les autoritats kurdes del nord-est de Síria han avisat durant mesos que un col·lapse de la presa, que fins ara ha estat sota control de les Forces Democràtiques Sirianes (FDS), hauria representat una catàstrofe humanitària.

No obstant això, les FDS van acceptar aquesta setmana la cessió parcial del control de les instal·lacions com a part d'un acord amb les noves autoritats sirianes, i ara és el Ministeri d'Interior el que s'ocupa de la seva custòdia, a canvi de garantir la seguretat de la població.

Les milícies que empara Turquia són l'anomenat Exèrcit Nacional Sirià i el seu objectiu és eliminar qualsevol rastre del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK, un grup que Turquia ha declarat com a organització terrorista) o de grups aliats a les files de les FDS.

Les FDS van acusar les milícies de l'ENS d'intensificar els atacs contra la presa, així com contra el pont estratègic de Qere Qozaq al desembre, quan una coalició de rebels liderada per l'islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) va enderrocar el règim de l'expresident Bashar al-Assad després de prendre Damasc.