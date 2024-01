Comença el recompte en les eleccions de Taiwan enmig d'una participació una mica més baixa de l'esperada

William Lai comença a guanyar cert avantatge en les presidencials després de les primeres hores de recompte



MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El candidat presidencial William Lai comença a guanyar cert avantatge respecte dels seus rivals en les eleccions d'aquest dissabte a Taiwan, marcades per una participació una mica més baixa de l'anticipada.

El 69,8 per cent confirmat de manera preliminar per la Comissió Electoral taiwanesa dista del 75 per cent anticipat en els dies previs, en part perquè el sistema electoral taiwanès obliga els votants a dipositar la seva papereta al lloc on tenen registrat el seu domicili.

Ara mateix, les estimacions extraoficials dels mitjans taiwanesos atorguen un avantatge inicial al candidat del Partit Progressista Democràtic (PPD), William Lai, successor de la presidenta sortint Tsai Ing Wen, amb uns 7 punts percentuals d'avantatge respecte del candidat de l'opositor Partit Nacionalista de la Xina, el Kuomintang, Hou Yu Ih.

Queda per veure el resultat de les legislatives, en les quals el PPD podria perdre la majoria absoluta de la qual ha gaudit durant aquests últims vuit anys. Ara mateix el partit ostenta 62 escons dels 113 que componen la cambra, però cal recordar la irrupció del relativament nou Partit Popular de Taiwan, que podria canviar el panorama assembleari.

El seu líder, Ko Wen Je, antic alcalde de Taipéi, és el seu candidat a les presidencials i ara mateix queda en tercer lloc en aquestes estimacions dels mitjans taiwanesos.

Les eleccions han tingut lloc en un ambient d'absoluta tranquil·litat, però la policia de Taiwan ha constatat 92 casos de violacions de la llei electoral, la meitat dels quals per fer fotos d'una papereta o portar un telèfon a la cabina de votació.