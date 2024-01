Comença a Davos (Suïssa) la quarta conferència internacional sobre el pla de pau de Zelenski per a Ucraïna

Assessors de seguretat nacional de 80 països tractaran la "fórmula de pau" plantejada pel president ucraïnès, que Rússia rebutja per complet



MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

La ciutat suïssa de Davos acull des d'aquest diumenge la quarta conferència internacional sobre Ucraïna, en la qual assessors de seguretat nacional de 80 països discutiran per quarta vegada l'anomenada "fórmula de pau" plantejada pel president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, per posar fi al conflicte amb Rússia; una iniciativa que Moscou rebutja per complet, entre altres aspectes en exigir la devolució de territoris annexionats.

El Ministeri d'Exteriors suís, com a amfitrió, ha destacat que la participació d'aquesta edició és molt més alta que en les tres ocasions anteriors a Dinamarca, l'Aràbia Saudita i Malta, en el que ha descrit com un èxit atès que l'objectiu principal d'aquestes conferències és la d'aconseguir nous suports al pla del president ucraïnès.

La fórmula, presentada per primera vegada a finals del 2022, exigeix la retirada de totes les forces russes dels territoris ocupats d'Ucraïna, inclosa la península de Crimea, el processament dels crims de guerra russos, i indemnitzacions i garanties de seguretat.

A la quarta reunió, hi assisteixen exactament representants de 81 països i organitzacions internacionals, 15 més que el nombre de participants en el tercer esdeveniment d'aquest tipus celebrat l'octubre del 2023 a Malta. En particular, 39 països d'Europa, 18 d'Àsia, 12 d'Àfrica, 6 d'Amèrica del Sud, 3 d'Amèrica del Nord i dos d'Oceania han delegat els seus representants a Davos.

"Un signe positiu", ha coincidit el banderer de la delegació ucraïnesa i cap de l'Oficina de Presidència d'Ucraïna, Andrí Iermak, "és el creixement continu en el nombre de països que uneixen esforços en el pla d'acció conjunt basat en la fórmula de pau d'Ucraïna".

"Resulta molt encoratjador que el Sud Global s'involucri cada cop més en la nostra feina. Això indica que es comprèn que aquest conflicte a Europa és un desafiament per a tota la humanitat", ha afirmat en el seu discurs inicial després d'una columna publicada aquest diumenge en el diari suís 'Neue Zuercher Zeitung', on va assegurar que la fórmula de Zelenski no és "una llista de desitjos", sinó una "proposta detallada".

No obstant això, el responsable ucraïnès ha demanat als participants que s'abstinguin de plantejar un possible alto el foc a Ucraïna perquè "definitivament no és el camí cap a la pau". "Els russos no volen la pau. Volen dominació. Llavors, l'elecció és simple: o perdem i desapareixem, o guanyem i continuem vivint. I estem lluitant", ha asseverat.