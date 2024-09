Comença la campanya massiva de vacunació contra la polio per més de 640.000 nens de la Franja de Gaza

Israel recorda que no hi haurà alto el foc: només declararà corredors puntuals per al repartiment de dosis i "zones segures" per vacunar



MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -

Les organitzacions humanitàries emprenen aquest diumenge a Gaza una campanya massiva per vacunar contra la polio a més de 640.000 nens de l'enclavament en dotze dies amb el repartiment en tres fases d'1,3 milions de dosis enmig d'una guerra.

Malgrat que la iniciativa en realitat va començar aquest dissabte amb l'administració d'una dotzena de vacunes als bebès de l'hospital de Nasser, a la ciutat gaziana de Khan Yunis, al sud de l'enclavament, serà aquest diumenge quan comenci el desplegament dels subministraments a gran escala.

"Els nens de Gaza", ha declarat el secretari general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "han començat a rebre avui (diumenge) les vacunes que tant necessiten però la millor vacuna per a aquests nens és la pau".

Primer, la campanya es desenvoluparà fins el pròxim dia 4 al centre de Gaza. A partir del 5 de setembre tornarà a Khan Yunis i a la resta de zones del sud de l'enclavament, fins el 9 de setembre. Els quatre últims dies setembre queden reservats per completar la iniciativa a Ciutat de Gaza i al nord de la Franja.

La campanya, abanderada per l'ONU, va ser decidida després de la troballa, al juny, d'aquest virus en mostres d'aigües residuals de la Franja de Gaza, després de mesos de bombardejos israelians contra l'enclavament en el marc de la guerra contra Hamas. Des de llavors, un bebè s'ha convertit en la primera persona de Gaza, en 25 anys, a qui se li diagnostica polio.

El moviment islamista Hamas, que controla les institucions de l'enclavament, ha responsabilitzat directament l'ofensiva israeliana de "fomentar les condicions" per l'aparició de la polio en destruir de manera deliberada les infraestructures sanitàries de Gaza. Israel, per contra, acusa Hamas de ser el responsable directe d'aquesta crisi sanitària en refugiar-se en centres mèdics i punts vitals per a la població de l'enclavament.

Davant la possibilitat que aquesta campanya impliqués una reducció de les hostilitats, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha estat taxatiu en declarar que "qualsevol informació sobre un alto el foc per repartir les vacunes és falsa".

"Israel només permetrà l'obertura d'un corredor humanitari per als agents de transport i establirà zones segures per al repartiment de les vacunes durant algunes hores".

El primer ministre ha valorat de totes maneres la campanya com una "mesura important per impedir l'esclat d'un brot de polio a Gaza, també amb l'objectiu d'impedir-ne l'expansió a la regió sencera" o, en altres paraules, que no arribi a Israel.