Colòmbia.- Pugen a 289 els morts pel terratrèmol de Colòmbia, que deixa encara 143 desapareguts

Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo
MADRID 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha elevat aquest dilluns a 289 els morts per causa del terratrèmol que va sacsejar el passat 10 d'agost el nord-oest del país, del qual queden encara 143 persones desaparegudes.
"La pàtria està de dol, però també està dempeus, treballant i rugint", ha sostingut el mandatari en una roda de premsa en la qual ha confessat que "serà molt dur el que ve" després del sisme que, ha precisat, ha afectat a 450 municipis de 15 departaments del país, és a dir, una tercera part del territori colombià.
Als 289 morts i 143 desapareguts, de la Espriella ha sumat 4.187 ferits, més de 120.328 famílies afectades i 26.945 habitatges destruïts. Tot això precisant que si bé aquest balanç és "precís i transparent", també és preliminar atès que els equips territorials desplegats continuen verificant la informació.
Aquesta xifra difereix de l'últim informe de víctimes identificades per l'Institut Nacional de Medicina Legal i Ciències Forenses, el qual ha anunciat, aquest mateix dilluns, haver identificat 300 dels 304 cossos rebuts.
Posant el focus en els departaments afectats, el dirigent ha subratllat que la Vall del Cauca i Risaralda són els que concentren les conseqüències humanes "més doloroses". En el cas del primer han estat comptabilitzats 163 morts i 2.672 ferits; mentre que en el del segon 104 persones han perdut la vida, 565 han resultat ferides i 61 romanen desapareguts.
"He donat l'ordre, des del primer minut posterior al devastador esdeveniment, que mentre existeixi una possibilitat de trobar amb vida un sol compatriota, els equips de recerca i rescat segueixin en el terreny", ha recalcat per xifrar, seguidament, en 138 els rescatadors estrangers desplegats, dels quals 24 són nord-americans, 32 equatorians i 82 israelians.
PRIMERA ESTIMACIÓ DE PÈRDUES
Durant la seva al·locució presidencial, el cap de l'Executiu llatinoamericà ha apuntat que ja existeix una primera estimació tècnica de la dimensió econòmica del desastre. La mateixa, ha aclarit, ha estat realitzada per una firma privada que "va modelar pèrdues físiques directes" a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío i Caldas, "properes als 30 bilions de pesos" (uns 8.262.670 euros), dels quals 24,5 bilions (uns 6.670.300 euros) corresponen a edificacions i 5,5 bilions (uns 1.515.370 euros) a infraestructures.
"És una xifra preliminar que s'anirà ajustant en la mesura en què tinguem més informació i es caracteritzin en cadascuna de les regions els danys que s'han presentat a causa d'aquest terratrèmol", ha afegit.
A aquest respecte ha precisat que és a Chocó on l'afectació proporcional ha estat "la més alta", malgrat que el valor absolut sigui menor.
"Aquest departament (...) mereix una consideració especial i un Pla Marshall per a tots, que saldi els deutes històrics amb un dels departaments més oblidats del país. És hora de reconstruir el Chocó i de fer-ho bé entre tots", ha considerat el president colombià al·ludint en el seu discurs al pla impulsat el 1947 pels Estats Units per reconstruir l'Europa occidental de postguerra, que va quedar sota la influència de Washington durant la Guerra Freda.