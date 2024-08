Colòmbia prohibirà a partir de dijous les exportacions de carbó a Israel per la seva ofensiva a Gaza

MADRID, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Colòmbia prohibirà a partir de dijous les exportacions de carbó a Israel com a mesura de resposta a l'ofensiva israeliana sobre Gaza, en concordança amb la defensa dels Drets Humans recollida per la Constitució del país.

"L'article 95 de la Constitució Política estableix que la qualitat de colombià implica (...) obrar conforme al principi de solidaritat social, responent amb accions humanitàries davant situacions que posin en perill la vida o la salut de les persones", assenyala el decret del Govern presidit per Gustavo Petro, amb data del 14 d'agost, i recollit per 'Caracol Radio'.

El decret esmenta, a més, explícitament, les mesures provisionals emeses per la Cort Internacional de Justícia en el cas de l'Aplicació de la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi a la Franja de Gaza, que reconeixen "la gravetat de la situació humanitària que s'ha desencadenat a Palestina en ocasió de l'operació militar duta a terme per Israel després del 7 d'octubre del 2023".

Per això, a partir del dia 22 d'agost, quedaran prohibides "les exportacions a l'Estat d'Israel de les Hulles tèrmiques (Carbó)", excepció feta de les ja aprovades abans de l'entrada en vigor del decret, signat pel ministre d'Exteriors, Luis Gilberto Murillo i el ministre d'Hisenda, Ricardo Bonilla González.