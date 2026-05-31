Colòmbia.- Petro mostra el seu vot per Cepeda i crida al respecte a la voluntat popular en les eleccions presidencials

MADRID 31 maig (EUROPA PRESS) -
El president sortint de Colòmbia, Gustavo Petro, ha dipositat ja el seu vot en la primera volta de les eleccions presidencials que han començat aquest diumenge al país amb una declaració pública de suport cap al seu seguidor Iván Cepeda en ensenyar davant de les càmeres la papereta del candidat oficialista.
En una compareixença posterior, Petro s'ha dirigit als seus crítics i a les seves "xafarderies" sobre els seus presumptes "intents dictatorials" de mantenir-se en el poder. "Només té sentit administrar el poder per lliurar-li-ho al poble colombià", ha afegit.
Poc abans, Petro es va convertir en el primer ciutadà colombià a dipositar el seu vot a La Pau, on també va pronunciar unes breus paraules en favor del procés democràtic. "El dret al vot ha de ser lliure i transparent. La llibertat és la base de la democràcia", va manifestar.
En breu dipositaran el seu vot Cepeda i un altre candidat de pes com és l'ultradretà Abelardo de la Espriella, qui ha publicat poc abans de l'obertura d'urnes un missatge en xarxes socials en el qual ha declarat les eleccions que han començat aquest diumenge com les més importants "de la història" del país, "on ens juguem la llibertat, la democràcia i la institucionalitat".
Els colombians tenen aquest diumenge una cita amb les urnes per triar al successor del president, Gustavo Petro, en una carrera electoral que es limita al seguidor del seu model social, Iván Cepeda, i els qui aposten per girar cap a la dreta, De la Espriella i Paloma Valencia, enmig d'una forta polarització i del fracàs de l'actual Govern a portar la pau al país.