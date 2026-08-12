Colòmbia.- Les víctimes mortals pel terratrèmol de 7,4 registrat a Colòmbia superen les 200

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MADRID 12 ago. (EUROPA PRESS) -
El balanç de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter registrat el dilluns en el nord-oest de Colòmbia ha superat els 200, segons han confirmat aquest dimecres les autoritats colombianes.
L'Institut Nacional de Medicina Legal i Ciències Forenses del país ha rebut un total de 202 cossos, segons ha indicat en un comunicat, precisant que aquests procedeixen dels departaments de Chocó --on va tenir el seu epicentre el sisme--, Caldas, Risaralda i Valle del Cauca.
En la seva nota, difosa a les seves xarxes socials, l'organisme ha informat que ja ha aconseguit identificar a un total de 122 víctimes, cinc de les quals són menors d'edat.
Es tracta d'un balanç preliminar mentre els equips de rescat continuen les operacions per localitzar a possibles víctimes d'entre els enderrocs a les zones afectades pel terratrèmol, entre les quals destaquen les ciutats de Cali, Pereira, Quibdó i Manizales.
El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha decretat aquest dimecres tres dies de dol nacional per honorar les víctimes del sisme, un dia després d'estimar en 181 els morts i prop de 2.600 els ferits.