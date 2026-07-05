El Govern colombià confirma que l'ELN va matar al líder de la guerrilla Segona Marquetalia

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MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alt comissionat per a la Pau del Govern colombià, Otty Patiño, ha informat que efectius de la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN) han matat a un dirigent de la guerrilla Segona Marquetalia identificat com José Manuel Sierra Sabogal, àlies 'Zarco Aldinever', a qui es relaciona amb l'assassinat del candidat presidencial Miguel Uribe.
"El que em diuen fonts confiables, bastant confiables, és que aquest senyor va morir a mans de (l'estructura) Pablito Arauca, de l'ELN. A ell no el van enterrar. El seu el van llançar a un riu a Llanos Orientales. Em parlen del riu Arauca. Definitivament, aquest senyor està mort. El van matar els 'elenos'. La informació prové de gent que va conèixer el fet", ha explicat Patiño en una entrevista amb la revista colombiana 'Semana'.
La Segona Marquetalia és l'escissió més política de les antigues Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), que es va disgregar en diverses faccions sovint vinculades amb el narcotràfic després del tortuoso procés de pau que va derivar en l'acord de 2016.
Segons Patiño, la certesa sobre la mort de 'Zarco Aldinever' és definitiva a causa de l'origen d'aquestes informacions. Aquest succés es produeix en un context de paralització del diàleg entre el Govern i l'ELN. De fet, Patiño considera que el procés amb l'ELN està "congelat", sense taules de conversa actives.
Miguel Uribe Turbay, precandidat a les eleccions i senador, va ser assassinat l'11 d'agost de 2025 a Bogotà. El polític colombià va morir després de ser hospitalitzat d'urgència després de rebre diversos trets.
D'altra banda, Patiño ha alertat d'una pèrdua de cohesió en la Segona Marquetalia després de la desaparició de la seva anterior cúpula, la qual estava liderada per àlies 'Iván Márquez'.
Sobre el futur de les negociacions amb les guerrilles després de l'elecció d'Abelardo de l'Espriella com a nou president, Patiño ha advertit que no es pot passar de la pau total que proposava el president Gustavo Petro a una "guerra total".
Així, en el seu informe per De l'Espriella recomanarà mantenir els processos de negociació amb els diferents grups armats que demostrin voluntat, avaluant les transformacions dels territoris afectats. No obstant això, ha aclarit que les converses amb l'estructura de 'Iván Mordisco' romanen trencades a causa de la falta de disposició d'aquest grup.