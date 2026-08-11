Colòmbia declararà la "emergència econòmica" després del terratrèmol registrat en el nord-oest del país

Europa Press/Contacto/Juan Jose Patino
MADRID 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Colòmbia declararà l'"emergència econòmica" al país per atendre les víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter registrat aquest dilluns al nord-oest del país i que ha deixat més de 180 morts.
"Activem en el el marc de l'emergència econòmica que esperem que es promulgui el dia d'avui un crèdit de fins a 450 milions de dòlars (390 milions d'euros) amb el Banc Mundial per atendre aquesta emergència", ha anunciat el ministre d'Hisenda, Miguel Gómez, durant una sessió conjunta del Senat i la Cambra de Representants en la qual ha apuntat que aquests fons "poden estar disponibles abans d'acabar aquesta setmana".
Així mateix, l'Executiu d'Abelardo de la Espriella posarà "a disposició la totalitat del pressupost per al Fons Nacional de Gestió de Riscos i Desastres", la qual cosa permetrà brindar "una reacció ràpida" a les necessitats més urgents de la ciutadania, segons ha assenyalat Gómez.
"Anem a prioritzar partides pressupostàries que ens permetin canalitzar aquests recursos a l'atenció de desastres", ha afegit el titular d'Hisenda, puntualitzant que l'"unica preocupació" de l'actual Executiu és que "aquests recursos siguin executats per la Unitat Nacional de Gestió de Risc de Desastres (UNGRD)", malgrat que De l'Espriella va prometre una depuració d'aquest organisme
Gómez ha defensat aquestes mesures malgrat "les gravíssimes condicions fiscals que hem heretat" del govern de l'expresident Gustavo Petro. "Per a nosaltres és més important atendre les víctimes i les persones que avui dia estan patint a causa del fenomen del terratrèmol", ha assegurat.