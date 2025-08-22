Colòmbia clareja amb un nou atemptat menys de 24 hores després de l'atac a una base militar i un helicòpter

MADRID 22 ago. (EUROPA PRESS) -
El centre de localitat de Florencia, en Caquetá, s'ha despertat en la matinada d'aquest divendres per una forta explosió de la qual només es lamenten danys materials, menys de 24 hores després d'altres atemptats en Cali i Antioquia que, combinats, han deixat una vintena de morts i desenes de ferits.
L'explosió ha tingut lloc en un dels principals centres neuràlgics de la ciutat, afectant façanes i alguns establiments, si bé en el moment en el qual l'artefacte abandonat en una paperera va detonar, cap a les 3:00 hora local, no hi havia ningú pels voltants, informa el diari 'El Temps'.
El comandant de la Policia de Caquetá, el coronel César Pinzón, creu que podria tractar-se d'algun tipus de represàlia executada pel Front Rodrigo Cadete de les dissidències de les FARC contra els comerciants que es neguen a pagar extorsions, en alguns casos de 60 milions de pesos colombians (12.800 euros).
Enguany, les autoritats han detingut a trenta persones a Florència, capital del departament, per aquest tipus de pràctiques, entre ells Rubiel Cabrera, àlies 'Raúl', cap financer del Front Rodrigo Cadete de les dissidències que lidera Alexánder Mendoza, àlies 'Calarcá'.
El Govern de Gustavo Petro va decidir a l'abril d'aquest any suspendre les operacions militars contra el citat grup a fi de poder establir certa confiança entre les parts en les negociacions de pau.
En les últimes hores, Colòmbia ha sofert dos atemptats de gran magnitud. En Cali, almenys 8 persones han mort i prop de 80 més han resultat ferides després d'una explosió prop dels voltants d'un cuartal de l'Exèrcit, en el qual és l'atac més greu a la capital de Valle del Cauca des de 2019.
Altres dotze policies han mort i altres tretze han resultat ferits després que l'helicòpter en el qual viatjaven fora atacat per un dron aquest dijous a Amalfi, en Antioquia, nord-oest de Colòmbia.
Les autoritats locals han atribuït aquests atacs a les dissidències de Néstor Vera Fernández, 'Iván Mordisco', si bé no descarten tampoc que estan darrere les que comanda 'Calarcá'. Per la seva banda, el Govern central apunta al Clan del Golf.